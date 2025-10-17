Afonso Leitão e Catarina Miranda vivem a segunda "lua-de-mel" em destino europeu de sonho - e há fotos

Afonso Leitão e Catarina Miranda estão a viver a segunda lua-de-mel. Veja as fotos da 'escapadinha' do casal do momento.

Desde que saíram do Big Brother Verão, Afonso Leitão e Catarina Miranda têm sido inseparáveis. Os ex-concorrentes assumiram recentemente uma relação amorosa e, agora, vivem uma lua-de-mel em pleno com várias viagens muito especiais.

Depois de terem visitado Punta Cana, República Dominicana, os CaLe decidiram fazer mais uma viagem, desta vez dentro da Europa. Esta sexta-feira, 17 de outubro, os dois partilharam registos fotográficos no Lago de Como, na Lombardia, Itália.