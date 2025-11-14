Ao Minuto

23:31
«Olha, tu primeiro falas baixo! Eu nunca te vi assim»: Liliana fica perplexa com Marisa - Big Brother
03:14

«Olha, tu primeiro falas baixo! Eu nunca te vi assim»: Liliana fica perplexa com Marisa

23:26
Tensão em direto entre Fábio e Dylan: «Tenho noção da força que tenho, por isso, lá fora...» - Big Brother
06:14

Tensão em direto entre Fábio e Dylan: «Tenho noção da força que tenho, por isso, lá fora...»

23:18
O estúdio aplaudiu em peso com este resultado: Veja quem é o segundo salvo - Big Brother
01:32

O estúdio aplaudiu em peso com este resultado: Veja quem é o segundo salvo

23:12
Pedro e Leandro descobrem novas pistas de segredos, e não revelam a ninguém - Big Brother
03:35

Pedro e Leandro descobrem novas pistas de segredos, e não revelam a ninguém

23:06
Já pode respirar de alívio: Este concorrente foi o primeiro salvo da noite - Big Brother
01:21

Já pode respirar de alívio: Este concorrente foi o primeiro salvo da noite

23:04
Sacrificou-se por Liliana, mas agora recebeu a consequência... e não é nada positiva - Big Brother
01:08

Sacrificou-se por Liliana, mas agora recebeu a consequência... e não é nada positiva

22:56
Liliana lê carta inédita da família: «Sabemos que esta mensagem podia ter chegado há mais tempo, mas...» - Big Brother
04:55

Liliana lê carta inédita da família: «Sabemos que esta mensagem podia ter chegado há mais tempo, mas...»

22:54
Fábio 'sacrifica-se' por Liliana, e este foi o gesto admirável do concorrente - Big Brother
02:44

Fábio 'sacrifica-se' por Liliana, e este foi o gesto admirável do concorrente

22:46
«Você infernizou a vida do rapaz naquele dia»: Cristina Ferreira provoca Liliana - Big Brother
05:48

«Você infernizou a vida do rapaz naquele dia»: Cristina Ferreira provoca Liliana

22:44
Leandro usa um novo poder e elege rival: «Podendo colocá-lo numa situação de risco, claro que opto por ele» - Big Brother
03:57

Leandro usa um novo poder e elege rival: «Podendo colocá-lo numa situação de risco, claro que opto por ele»

22:42
As primeiras palavras da família de Liliana, que a deixaram num pranto: «O amor também precisa de espaço» - Big Brother

As primeiras palavras da família de Liliana, que a deixaram num pranto: «O amor também precisa de espaço»

22:36
Quem procura mais protagonismo: Leandro ou Marisa Susana? Um deles é o próximo a sentar-se no trono - Big Brother
02:57

Quem procura mais protagonismo: Leandro ou Marisa Susana? Um deles é o próximo a sentar-se no trono

22:24
«Tu achas-te a maior aqui da casa e...»: Marisa em bate-boca tenso com Liliana - Big Brother
01:31

«Tu achas-te a maior aqui da casa e...»: Marisa em bate-boca tenso com Liliana

22:22
Cadeira das trevas: Há uma nova concorrente a ocupar o lugar mais incendiário da noite - Big Brother
04:02

Cadeira das trevas: Há uma nova concorrente a ocupar o lugar mais incendiário da noite

22:19
O termo polémico de Ana Cristina a Pedro que não caiu bem ao concorrente - Big Brother
01:47

O termo polémico de Ana Cristina a Pedro que não caiu bem ao concorrente

22:07
Amizade falsa? É interesse? A aproximação de Dylan a Pedro gera burburinho na casa - Big Brother
04:00

Amizade falsa? É interesse? A aproximação de Dylan a Pedro gera burburinho na casa

21:58
Quem não aquece nem arrefece: Este foi o concorrente eleito e já está em perigo - Big Brother
03:15

Quem não aquece nem arrefece: Este foi o concorrente eleito e já está em perigo

21:54
Não vai acreditar! Ex-concorrente marca presença inesperada na Gala do Secret Story - Big Brother

Não vai acreditar! Ex-concorrente marca presença inesperada na Gala do Secret Story

21:49
«Estás desde o início a gozar-me»: Em direto, Liliana acusa Bruna de lhe fazer bullying - Big Brother
01:38

«Estás desde o início a gozar-me»: Em direto, Liliana acusa Bruna de lhe fazer bullying

21:47
Dylan acha que Fábio sente vergonha alheia pelas atitudes de Liliana: «Se ele foi tão expressivo...» - Big Brother
02:09

Dylan acha que Fábio sente vergonha alheia pelas atitudes de Liliana: «Se ele foi tão expressivo...»

21:42
Entre Inês e Dylan, há pouco sal? Liliana sem filtros: «É forçado, é jogo, sei que...» - Big Brother
01:15

Entre Inês e Dylan, há pouco sal? Liliana sem filtros: «É forçado, é jogo, sei que...»

21:38
Há um significado especial por trás do look de Cristina Ferreira. E está ligado a João Monteiro - Big Brother

Há um significado especial por trás do look de Cristina Ferreira. E está ligado a João Monteiro

21:36
Orelhas a ferver: As imagens da semana que marcam a 'má-língua' que circula nesta casa - Big Brother
02:40

Orelhas a ferver: As imagens da semana que marcam a 'má-língua' que circula nesta casa

21:28
O look arrasador e único de Cristina Ferreira em mais uma gala do Secret Story - Big Brother

O look arrasador e único de Cristina Ferreira em mais uma gala do Secret Story

19:24
Sacrifícios, laços quebrados e uma cadeira do terror: Vem aí mais uma gala explosiva - Big Brother

Sacrifícios, laços quebrados e uma cadeira do terror: Vem aí mais uma gala explosiva

Acompanhe ao minuto

