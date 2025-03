Liliana Filipa e Daniel Gregório estão noivos! Ainda se recorda da entrada dos dois ex-concorrentes no Secret Story 5, em 2014? Recorde aqui!

Liliana Filipa e Daniel Gregório estão noivos! Foi em 2014 que começou uma das histórias de amor mais conhecidas de todas as edições do Secret Story. O casal conheceu-se na 5ª edição do programa. Atualmente, já têm dois filhos, e, agora, vão casar! Relembre aqui o início deste amor...



Foi no dia 21 de setembro de 2014 que os dois entraram na casa mais vigiada do país. Percorra esta galeria com as imagens mais 'quentes' do início desta relação até aos dias de hoje.