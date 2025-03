Ainda se lembra de Liliana Matos do Big Brother 2? Já tem um filho de 17 anos e muitas novidades

24 anos depois, Liliana Matos, do Big Brother 2, regressa à televisão e com muito para contar

Liliana Matos foi uma das concorrentes que marcou o Big Brother 2. Agora, 24 anos depois regressou à televisão para uma entrevista ao Dois as 10. A ex-concorrente veio à TVI promover o regresso do formato, que estreia já no próximo dia 23 de março.

Em entrevista a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Liliana contou como a sua vida deu uma volta de 180 graus com a entrada no programa.

Tinha apenas 24 anos quando entrou, por insistência dos pais. Acabou por ficar conhecida por ser uma das principais rivais de Verónica. Atualmente, vive em Aveiro, tem um filho de 17 anos e está ligada ao ramo da imobiliária. É atualmente intermediária de crédito hipotecário.

Mesmo passado 24 anos, Liliana continua a falar com vários ex-concorrentes da sua edição e até mantêm um grupo de WhatsApp ativo.

Percorra a galeria e veja o antes e o depois de Liliana Matos.

Veja também o vídeo da sua reaparição, onde Cristina Ferreira ficou derretida com uma surpresa muito especial por parte de Liliana Matos. E fique a par de todas as novidades sobre a sua vida: