Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

Esta cantora de sucesso representou Portugal na Eurovisão e depois brilhou no Big Brother. Ainda se lembra dela?

Nucha ganhou notoriedade quando, nos anos 1990, participou no Festival Eurovisão da Canção, mas a cantora também tem um percurso televisivo marcado por grandes sucessos, principalmente na antena da TVI!

Sabia que Nucha foi concorrente do Big Brother VIP, em 2013? Por lá, a artista, agora com 59 anos, fez sucesso e conquistou o carinho dos telespectadores com o seu lado meigo, divertido e bastante empático.

Em 2018, Nucha volta a fazer furor na antena da TVI, no programa A Tua Cara Não Me é Estranha, onde se destacou com performances musicais impressionantes.