Ainda se lembra deste ex-concorrente? Entrou virgem no Secret Story, hoje é pai e está irreconhecível. E estas fotos são a prova

15 anos depois, este ex-concorrente está irreconhecível.

Há 15 anos, uma característica pessoal de João Jesus colocou-o na boca de todo o País. O concorrente entrou com o segredo «Sou virgem». na casa do Secret Story 2. O concorrente terminou aquela edição em quarto lugar, e esta sexta-feira, dia 17 de julho, voltou a falar sobre o tema no Dois às 10.

Questionado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, João Jesus explicou que a decisão sempre fez parte de um plano de vida bem definido: «Sempre quis esperar pelo casamento.»

Depois do programa, seguiu-se uma fase de grande exposição, mas foi a música, em particular o acordeão, que se manteve constante na sua vida, um hobby que preserva até hoje.

Na vida pessoal, casou-se em 2015 com a mulher que tinha sido a sua primeira namorada. O casamento terminou recentemente, mas dele nasceu Letícia, hoje com nove anos, a quem João Jesus chama a sua maior prioridade.

Sobre a experiência no reality show, é perentório: «Foi das melhores experiências da minha vida.»