Algumas horas em televisão foram o suficiente para querer mudar tudo. Veja a transformação de Fábio Daniel

Uma passagem curta pela casa do Secret Story 9 foi suficiente para desencadear uma mudança profunda na vida de Fábio Daniel.

Fábio Daniel entrou no Secret Story 9, em setembro de 2025, mas a sua passagem pelo reality durou apenas algumas horas, após ter decidido desistir. Ainda assim, essa breve experiência acabou por se revelar um ponto de viragem na sua vida pessoal e na forma como se começou a ver a si próprio.

Ao ver-se na televisão e mais tarde nas entrevistas, Fábio confessou ter sentido um choque com a própria imagem, descrevendo um momento de forte reflexão. Foi aí que percebeu que algo precisava de mudar, dando início a um processo de transformação física e emocional que viria a marcar os meses seguintes.

Agora, cerca de oito meses depois, o jovem assume que voltou a reconhecer-se e que o caminho, embora ainda não esteja concluído, já representa uma mudança significativa. Nesta galeria, mostramos as melhores imagens dessa transformação que tem inspirado muitos seguidores.