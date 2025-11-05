Ao Minuto
12:00
07:41
Mãe de Pedro Jorge prevê possível instabilidade no casamento de Marisa e Pedro Jorge: «Sou dessa opinião»
11:38
04:45
Mãe de Pedro Jorge recorda momento difícil da filha de Marisa e Pedro Jorge: «Foi traumático para ela»
11:31
02:41
Mãe de Pedro Jorge admite tristeza com os últimos acontecimentos na casa: «Eu nunca ouvi palavras daquelas»
11:30
02:41
Irmã de Marisa reage aos últimos acontecimentos na casa: «Nunca pensei que chegasse a este ponto»
10:51
06:33
Leandro e Ana Cristina em picardia logo de manhã: «Qualquer dia dá-te um curto-circuito»
10:32
02:28
Cristina Ferreira responde a comentários sobre Inês e Liliana: «Não posso com essa dualidade de critérios que as pessoas têm»
10:30
01:21
Inês vai trocar de grupo! Pedro e Leandro reagem: «Vamos ensinar-lhe o bem, vamos purificá-la»
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Mãe de Pedro Jorge prevê possível instabilidade no casamento de Marisa e Pedro Jorge: «Sou dessa opinião»
Há 2h e 57min
Mais Vistos
Marisa cai no Ranking de Popularidade: mas há mais novidades que vão deixá-lo de queixo caído
Há 3h e 45min
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story
29 out, 12:25
Notícias
Marisa cai no Ranking de Popularidade: mas há mais novidades que vão deixá-lo de queixo caído
Há 3h e 45min
EXCLUSIVOS
03:59
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
Ontem às 17:38
02:21
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
4 nov, 09:48
01:32
Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»
4 nov, 09:28
FORA DA CASA
TVI Reality
02:18
Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»
Hoje às 10:42
01:56
Eles já falam de filhos! Liliana e Fábio fazem planos para o futuro: «Dou-te já um»
Hoje às 08:28
03:59
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
Ontem às 17:38
Outros Sites
De "cão" a "boneco": Nuno Brito, Lisa Shincariol e Igor Rodriguez em guerra aberta!
Ontem às 22:02
selfie