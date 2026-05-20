Amor à prova de bala! Recorde os casais de Reality que ainda hoje se mantém juntos e mais apaixonados do que nunca

Hoje recordamos os casais de Reality Show que ainda estão juntos e mais apaixonados do que nunca.

Os reality shows portugueses já deram origem a várias histórias de amor e alguns casais continuam juntos muitos anos depois das suas participações televisivas.

O exemplo mais antigo e emblemático é o de Célia e Telmo Ferreira, que se conheceram no primeiro Big Brother e permanecem juntos até hoje.

Entre os casais mais conhecidos estão também Bernardo Sousa e Bruna Gomes, Kelly Baron e Pedro Guedes, assim como Iury Mellany e Daniel Monteiro, mas não só.

Ao longo dos anos, vários romances nasceram dentro das casas mais vigiadas do país e muitos continuam a ser acompanhados pelos fãs. Percorra a galeria que preparámos para si e veja os casos em que o amor continua.