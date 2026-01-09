Amores e desamores de Liliana: As imagens inéditas da relação com Zé e Fábio

Liliana entrou noiva na casa mais vigiada do país , três meses depois, saiu de lá com uma nova relação.

Liliana e Zé fizeram planos para entrar no Secret Story 9 juntos. A gala de estreia deu uma reviravolta na relação do casal quando, Liliana entrou no desafio e Zé não.

Pouco tempo depois do início do programa, Zé viu a sua vida a andar para trás com a aproximação de Liliana a Fábio e com o término da relação que tinham.

Fábio também entrou no Secret Story 9 com um segredo que o relacionava com outra concorrente mas, desde cedo soube que a dona do sue coração era Liliana.

Hoje, Liliana e Fábio estão juntos e mais felizes do que nunca.