Amores e desamores de Liliana: As imagens inéditas da relação com Zé e Fábio

Liliana e Zé fizeram planos para entrar no Secret Story 9 juntos. A gala de estreia deu uma reviravolta na relação do casal quando, Liliana entrou no desafio e Zé não.
Pouco tempo depois do início do programa, Zé viu a sua vida a andar para trás com a aproximação de Liliana a Fábio e com o término da relação que tinham.
Fábio também entrou no Secret Story 9 com um segredo que o relacionava com outra concorrente mas, desde cedo soube que a dona do sue coração era Liliana.
Hoje, Liliana e Fábio estão juntos e mais felizes do que nunca.