Ana Barbosa como nunca a viu! Veja as fotografias em biquini em que se mostra irreconhecível

Irreconhecível! Ana Barbosa choca ao partilhar fotos antigas em biquini: «Esta sou eu sim! Mas com menos 23 anos»

Ana Barbosa, vencedora do Big Brother 2021, surpreendeu os seus seguidores do Instagram, com duas fotografias antigas suas em jovem, a vestir um biquíni, numa altura em que trabalhava como modelo.

Aproveitou para recordar algumas perguntas que lhe colocavam quando saiu do Big Brother e esclareceu muitas dúvidas: «Porque nunca ias de biquíni para a piscina do BB e estavas sempre vestida? Porque não tens nenhuma foto em fato de banho?»

Na publicação, aproveitou para explicar tudo: «Era manequim, sentia só um bocadinho menos de vergonha de mostrar a minha barriga (como vocês todos sabem, tenho um complexo enorme com ela… até mesmo quando trabalhava como modelo). Então agora depois das minhas operações, gravidez, etc. Esse sempre foi o porquê!»

