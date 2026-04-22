Ana Carolina entrou no Secret Story 6. Veja como está 10 anos depois

Veja como está hoje a ex-concorrente da sexta edição da Casa dos Segredos.

Dez anos depois de ter dado que falar em televisão, Ana Carolina Silva volta a surpreender — desta vez fora das polémicas.

A ex-concorrente de Secret Story 6, que estreou em setembro de 2016, entrou no reality show com o segredo “sou viciada em cirurgias plásticas” e rapidamente se destacou.

Hoje, a realidade é bem diferente. Através do Instagram, é possível ver uma Ana Carolina mais discreta e focada na vida pessoal. A antiga participante é agora mãe de um menino.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens de Ana Carolina.