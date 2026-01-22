Ana Catharina causa furor no Rio de Janeiro. As fotografias mais originais da polémica ex-concorrente

Veja como está a ex-concorrente que causou muito controvérsia na sua edição.

Impossível esquecer: Ana Catharina marcou o «Big Brother 2020» pela sua postura inesquecível. Após o fim do programa, a ex-concorrente ainda morou em Portugal, mas depois regressou ao Brasil. E é neste País, que continua a destacar-se.

Ana Catharina escolheu a cidade do Rio de Janeiro para viver e partilhou a notícia nas redes sociais: «Venho aqui informar aos meus amigos cariocas que vou casar! Já assinei o meu contrato! Calma, gente. Vou casar com o Rio!», brincou.

«A sensação é a mesma que casar, para mim. Oficialmente sou a nova moradora do Rio de Janeiro. Depois de quase 10 anos sem casa fixa, estou a montar o meu ninho novamente. Cariocas, aguardem que agora eu ‘vou-lhes usar’. Me doem plantas», acrescentou.

No Rio de Janeiro, a ex-concorrente tem partilhado vários registos excêntricos e looks que marcam pela diferença. Veja as fotografias ousadas de Ana Catharina nesta galeria que preparámos para si.