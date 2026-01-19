Ana Cristina tem novo visual. As imagens do antes e depois

Uma mudança impressionante.

Ana Cristina, ex-concorrente do Secret Story 9, tem novo visual e mostrou o processo de mudança nas redes sociais.

«Uma transformação linda da Ana Cristina 🤍 Um cabelo longo, com vida nova e com muita personalidade! Tal como ela é ✨», lê-se na legenda do vídeo do cabeleireiro.

Numa outra publicação, a ex-concorrente mostra-se radiante com o visual: «Sem saber lidar com este cabelo 😍 Extensões com acabamento natural, conforto e naturalidade», lê-se.

