Ana é um fenómeno das redes sociais e tem fotografias de cortar a respiração. Veja-as aqui

Ana tem 25 anos e vem de Penafiel. Esteticista, sonha desde criança entrar num reality show e garante que este é “o momento da sua vida”. Diz ser extremamente independente e assume que ainda não encontrou a pessoa certa, mas não resiste a altos, morenos e tatuados.

Dona de muitas manias, confessa que adora ordem e organização, mas também de rir de si própria. Carismática e determinada, promete dar tudo para vencer.

A missão de Ana e Pedro...

No Secret Story 9, a gala de estreia trouxe uma missão inesperada que colocou Ana e Pedro no centro das atenções: os dois foram desafiados a convencer os colegas de que estavam a apaixonar-se dentro da casa.

Apesar dos esforços, a missão foi considerada mal sucedida e, como consequência, cada um perdeu 2500 euros. Ainda assim, Marisa, mulher de Pedro, ficou com alguns ciúmes da proximidade do companheiro à concorrente de Penafiel...

A ligação de Ana Batista a Carolina Nunes, que também marcou presença numa edição anterior do programa, tem sido igualmente comentada pelos fãs. Esta proximidade tem alimentado ainda mais a atenção do público, que acompanha com interesse não só os passos da concorrente dentro da casa, mas também os conteúdos que continua a fazer furor fora dela.