Ana levanta-se e "explode" na direção de Ricardo João: As imagens do momento que todos falam

O Especial de ontem ficou marcado pela revelação das imagens de uma forte discussão entre Ana, Ricardo João e Hugo. As palavras dos concorrentes foram controversas e geraram revolta na casa.

Hugo e Ricardo João «perderam a cabeça» com Ana. Durante o Especial de ontem, as imagens relativas a tudo o que os concorrentes proferiram a respeito de Ana fizeram ecoar mais uma grande discussão na casa mais vigiada do país.

Ana manifestou-se de forma fervorosa do início ao vim do "debate", não escondendo a revolta por ter sido considerada «limpa» reformas por parte dos colegas. Por outro lado, também a reação de Ricardo João a um desfile em lingerie das meninas, provocou um enorme desconforto a Ana.

Os colegas não ficaram calados e a postura de Ricardo João foi reprimida por parte de todos, à exceção de Hugo que concordou com tudo o que o concorrente de Rio Tinto proferiu.