Ana Morina aposta em mudança de imagem e surge com novo estilo

Ana Morina está de visual renovado e surpreendeu os seguidores com uma mudança de imagem marcada pelo cabelo mais escuro e comprido, numa fase mais madura e sofisticada.

Ana Morina está irreconhecível e voltou a surpreender os seguidores com uma mudança de visual que está a dar que falar.

A ex-concorrente do Big Brother 2021 aparece agora com o cabelo mais escuro e mais comprido, adotando um estilo diferente daquele que o público conheceu durante a sua participação no reality show.

Natural da Murtosa, Ana Morina sempre se destacou pelo discurso ligado à igualdade e emancipação da mulher, tendo vivido várias fases da sua vida entre o casamento, a maternidade, o divórcio e a decisão de seguir o sonho de ser atriz.

A mudança de visual está a gerar curiosidade e reações nas redes sociais, onde muitos seguidores destacam esta nova fase da sua imagem e percurso pessoal.