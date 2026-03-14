Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

00:52
Ronda de nomações: Saiba quem votou em quem - Big Brother
20:27

Ronda de nomações: Saiba quem votou em quem

00:42
Mãe de Catarina revela o que pensa de Norberto perante a filha - Big Brother
05:52

Mãe de Catarina revela o que pensa de Norberto perante a filha

00:27
Prova da imunidade! Saiba quem é o concorrente livre das nomeações - Big Brother
07:16

Prova da imunidade! Saiba quem é o concorrente livre das nomeações

00:17
Quem saiu do Secret Story? Este é o expulso da semana - Big Brother

Quem saiu do Secret Story? Este é o expulso da semana

00:16
A reação de Norberto ao saber que Catarina foi expulsa do Secret Story 10 - Big Brother
07:20

A reação de Norberto ao saber que Catarina foi expulsa do Secret Story 10

00:10
Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso - Big Brother
02:53

Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso

00:00
Em pranto e quase sem voz. Ana deixa mensagem arrepiante durante a revelação do segredo: «Apenas trabalho, sou digna» - Big Brother

Em pranto e quase sem voz. Ana deixa mensagem arrepiante durante a revelação do segredo: «Apenas trabalho, sou digna»

23:58
Cristina Ferreira confronta Eva após o namorado Diogo beijar Ariana: «Olha para aquilo que realmente importa» - Big Brother

Cristina Ferreira confronta Eva após o namorado Diogo beijar Ariana: «Olha para aquilo que realmente importa»

23:51
Mais um segredo descoberto! Saiba quem trabalha em lingerie - Big Brother
09:17

Mais um segredo descoberto! Saiba quem trabalha em lingerie

23:51
Ana em lágrimas ao revelar o seu segredo: «É mesmo um segredo, só algumas pessoas sabem» - Big Brother
09:17

Ana em lágrimas ao revelar o seu segredo: «É mesmo um segredo, só algumas pessoas sabem»

23:42
Declaração de amor? Palavras de Norberto sobre Catarina arrancam aplausos - Big Brother
04:15

Declaração de amor? Palavras de Norberto sobre Catarina arrancam aplausos

23:41
Sara responde às criticas de Hélder: «Vou continuar a ser protagonista» - Big Brother
04:37

Sara responde às criticas de Hélder: «Vou continuar a ser protagonista»

23:35
Luzia: «O Hélder não é aquilo tudo que se vê» - Big Brother
06:46

Luzia: «O Hélder não é aquilo tudo que se vê»

23:29
Hilariante! Ricardo João recebe buzz grátis... mas não sabe o que é - Big Brother
03:59

Hilariante! Ricardo João recebe buzz grátis... mas não sabe o que é

23:24
Hélder e Sara em bate boca: «É incoerente da tua parte» - Big Brother
03:11

Hélder e Sara em bate boca: «É incoerente da tua parte»

23:23
Ricardo João e Ariana em confronto na gala: «Podem vir para me criticar...» - Big Brother
04:43

Ricardo João e Ariana em confronto na gala: «Podem vir para me criticar...»

23:14
Sara confronta Hélder depois de imagens: «Não faz qualquer tipo de sentido» - Big Brother
06:44

Sara confronta Hélder depois de imagens: «Não faz qualquer tipo de sentido»

23:07
«O último a trair...»: Comentário de Flávio Furtado arranca risada a Cristina Ferreira - Big Brother
01:21

«O último a trair...»: Comentário de Flávio Furtado arranca risada a Cristina Ferreira

23:03
O look de Cristina Ferreira que arrancou um elogio de Filipe Delgado - Big Brother

O look de Cristina Ferreira que arrancou um elogio de Filipe Delgado

22:51
Bruna Gomes reage a polémicas afirmações de Diogo: «Não percebo onde ele quer chegar com isto» - Big Brother
01:14

Bruna Gomes reage a polémicas afirmações de Diogo: «Não percebo onde ele quer chegar com isto»

22:50
E se fosse Eva a aproximar-se de João? Resposta de Diogo deixa estúdio a rir: «É diferente» - Big Brother
08:26

E se fosse Eva a aproximar-se de João? Resposta de Diogo deixa estúdio a rir: «É diferente»

22:41
Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite - Big Brother
01:57

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite

22:40
Estratégia para tirar Sara do jogo? A concorrente confronta Hugo depois de imagens polémicas - Big Brother
07:18

Estratégia para tirar Sara do jogo? A concorrente confronta Hugo depois de imagens polémicas

22:32
Hugo faz comunicado à amiga especial: «Não quero que ela espere por mim» - Big Brother
07:55

Hugo faz comunicado à amiga especial: «Não quero que ela espere por mim»

22:30
Sara comenta atitudes de Hugo: «É um bebé de 23 anos» - Big Brother
07:55

Sara comenta atitudes de Hugo: «É um bebé de 23 anos»

Acompanhe ao minuto

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Ronda de nomações: Saiba quem votou em quem

Ronda de nomações: Saiba quem votou em quem

Há 51 min
Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM
Mãe de Catarina revela o que pensa de Norberto perante a filha

Mãe de Catarina revela o que pensa de Norberto perante a filha

Há 1h e 1min
Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM
Prova da imunidade! Saiba quem é o concorrente livre das nomeações

Prova da imunidade! Saiba quem é o concorrente livre das nomeações

Há 1h e 16min
Quem saiu do Secret Story? Este é o expulso da semana

Quem saiu do Secret Story? Este é o expulso da semana

Há 1h e 26min
A reação de Norberto ao saber que Catarina foi expulsa do Secret Story 10

A reação de Norberto ao saber que Catarina foi expulsa do Secret Story 10

Há 1h e 27min
Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso

Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso

Há 1h e 33min
Em pranto e quase sem voz. Ana deixa mensagem arrepiante durante a revelação do segredo: «Apenas trabalho, sou digna»

Em pranto e quase sem voz. Ana deixa mensagem arrepiante durante a revelação do segredo: «Apenas trabalho, sou digna»

Há 1h e 43min
Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM
Cristina Ferreira confronta Eva após o namorado Diogo beijar Ariana: «Olha para aquilo que realmente importa»

Cristina Ferreira confronta Eva após o namorado Diogo beijar Ariana: «Olha para aquilo que realmente importa»

Há 1h e 44min
Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM
Mais um segredo descoberto! Saiba quem trabalha em lingerie

Mais um segredo descoberto! Saiba quem trabalha em lingerie

Há 1h e 52min
Ana em lágrimas ao revelar o seu segredo: «É mesmo um segredo, só algumas pessoas sabem»

Ana em lágrimas ao revelar o seu segredo: «É mesmo um segredo, só algumas pessoas sabem»

Há 1h e 52min
Declaração de amor? Palavras de Norberto sobre Catarina arrancam aplausos

Declaração de amor? Palavras de Norberto sobre Catarina arrancam aplausos

Há 2h e 1min
Sara responde às criticas de Hélder: «Vou continuar a ser protagonista»

Sara responde às criticas de Hélder: «Vou continuar a ser protagonista»

Há 2h e 2min

Mais Vistos

Irmã de Eva faz revelações 'explosivas' sobre a relação com Diogo fora da casa: «Isto não é nada de novo, infelizmente»

Irmã de Eva faz revelações 'explosivas' sobre a relação com Diogo fora da casa: «Isto não é nada de novo, infelizmente»

Há 3h e 35min
Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

6 mar, 14:15
Em pranto e quase sem voz. Ana deixa mensagem arrepiante durante a revelação do segredo: «Apenas trabalho, sou digna»

Em pranto e quase sem voz. Ana deixa mensagem arrepiante durante a revelação do segredo: «Apenas trabalho, sou digna»

Há 1h e 43min
Ana revela o seu segredo: «À noite, trbaalho em lingerie»

Ana revela o seu segredo: «À noite, trbaalho em lingerie»

Há 1h e 45min
Atitude de Liliana deixa Ricardo João sem palavras e arranca forte aplauso do público em estúdio
07:19

Atitude de Liliana deixa Ricardo João sem palavras e arranca forte aplauso do público em estúdio

Há 3h e 23min
Ver Mais

Notícias

Quem saiu do Secret Story? Este é o expulso da semana

Quem saiu do Secret Story? Este é o expulso da semana

Há 1h e 26min
Em pranto e quase sem voz. Ana deixa mensagem arrepiante durante a revelação do segredo: «Apenas trabalho, sou digna»

Em pranto e quase sem voz. Ana deixa mensagem arrepiante durante a revelação do segredo: «Apenas trabalho, sou digna»

Há 1h e 43min
Cristina Ferreira confronta Eva após o namorado Diogo beijar Ariana: «Olha para aquilo que realmente importa»

Cristina Ferreira confronta Eva após o namorado Diogo beijar Ariana: «Olha para aquilo que realmente importa»

Há 1h e 44min
Irmã de Eva faz revelações 'explosivas' sobre a relação com Diogo fora da casa: «Isto não é nada de novo, infelizmente»

Irmã de Eva faz revelações 'explosivas' sobre a relação com Diogo fora da casa: «Isto não é nada de novo, infelizmente»

Há 3h e 35min
Afinal, Hugo tem ou não alguém cá fora? Amigos contam tudo sobre a «relação especial» do concorrente

Afinal, Hugo tem ou não alguém cá fora? Amigos contam tudo sobre a «relação especial» do concorrente

Ontem às 21:38
Ver Mais Notícias

Opinião

«O último a trair...»: Comentário de Flávio Furtado arranca risada a Cristina Ferreira

«O último a trair...»: Comentário de Flávio Furtado arranca risada a Cristina Ferreira

Há 2h e 36min
Bruna Gomes reage a polémicas afirmações de Diogo: «Não percebo onde ele quer chegar com isto»

Bruna Gomes reage a polémicas afirmações de Diogo: «Não percebo onde ele quer chegar com isto»

Há 2h e 52min
Bruna Gomes arrasa Diogo: «Para mim não há respeito nenhum»

Bruna Gomes arrasa Diogo: «Para mim não há respeito nenhum»

Há 3h e 34min
Mãe de Hélder revela «a nora que gostaria de ter»... e está dentro da casa! A escolha surpreende (Exclusivo)

Mãe de Hélder revela «a nora que gostaria de ter»... e está dentro da casa! A escolha surpreende (Exclusivo)

14 mar, 01:28
«Às vezes pergunto-me se o Diogo conhece a namorada»: Irmã de Eva faz revelações "bombásticas" (Exclusivo)

«Às vezes pergunto-me se o Diogo conhece a namorada»: Irmã de Eva faz revelações "bombásticas" (Exclusivo)

14 mar, 01:00
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Amigos de Hugo comentam relação que o concorrente tem fora da casa: «A pessoa...»
01:47

Amigos de Hugo comentam relação que o concorrente tem fora da casa: «A pessoa...»

14 mar, 17:55
Mãe de Ricardo João reage à prestação do filho no Secret Story: «Fico triste»
01:55

Mãe de Ricardo João reage à prestação do filho no Secret Story: «Fico triste»

14 mar, 17:44
Amiga de Sara faz revelação: «Há uma pessoa com quem ela terminou dois dias antes de entrar»
02:19

Amiga de Sara faz revelação: «Há uma pessoa com quem ela terminou dois dias antes de entrar»

14 mar, 17:23
Mãe de Catarina faz revelações sobre a "relação" da filha com João: «Ele esteve aqui no norte»
02:17

Mãe de Catarina faz revelações sobre a "relação" da filha com João: «Ele esteve aqui no norte»

14 mar, 16:55
Mãe de Hélder revela «a nora que gostaria de ter»... e está dentro da casa! A escolha surpreende (Exclusivo)
01:24

Mãe de Hélder revela «a nora que gostaria de ter»... e está dentro da casa! A escolha surpreende (Exclusivo)

14 mar, 01:28
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Pais de Catarina totalmente contra romance com Norberto. Veja as declarações polémicas

Pais de Catarina totalmente contra romance com Norberto. Veja as declarações polémicas

Ontem às 18:00
Cristiana Jesus abre o coração após separação e fala do «príncipe encantado»

Cristiana Jesus abre o coração após separação e fala do «príncipe encantado»

14 mar, 19:44
Mudou a cor e o corte de cabelo. Catarina Miranda faz a mudança de visual mais radical de sempre

Mudou a cor e o corte de cabelo. Catarina Miranda faz a mudança de visual mais radical de sempre

14 mar, 16:48
Indiretas públicas? Marcia Soares responde a publicação de Pedro Crispim e gera polémica: «Confiança e gratidão»

Indiretas públicas? Marcia Soares responde a publicação de Pedro Crispim e gera polémica: «Confiança e gratidão»

14 mar, 16:35
Bárbara Parada faz partilha provocadora e esta foi a reação Guilherme Baptista: «Tenho de estar atento a...»

Bárbara Parada faz partilha provocadora e esta foi a reação Guilherme Baptista: «Tenho de estar atento a...»

14 mar, 14:30
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Eva deixa aviso a Diogo após saber do beijo a Ariana: «A carripana anda...»
01:27

Eva deixa aviso a Diogo após saber do beijo a Ariana: «A carripana anda...»

14 mar, 11:22
Aconteceu! Diogo conta a Eva que deu um beijo a Ariana e esta fica desfeita
02:30

Aconteceu! Diogo conta a Eva que deu um beijo a Ariana e esta fica desfeita

14 mar, 11:17
Quase a chorar, Eva atira para Diogo: «Se queres continuar a pôr-me neste estado...»
01:33

Quase a chorar, Eva atira para Diogo: «Se queres continuar a pôr-me neste estado...»

14 mar, 11:14
Ataque de ciúmes? Eva acorda furiosa com Diogo: «Falo-te de sentimentos não sei porquê»
01:55

Ataque de ciúmes? Eva acorda furiosa com Diogo: «Falo-te de sentimentos não sei porquê»

14 mar, 11:09
Francisco Monteiro e Catarina Miranda fizeram as pazes? O detalhe revelador que não passou despercebido

Francisco Monteiro e Catarina Miranda fizeram as pazes? O detalhe revelador que não passou despercebido

14 mar, 11:00
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Vão-te acompanhar para sempre": aos 9 anos, filho de Telmo e Célia Ferreira vive momento emocionante!

"Vão-te acompanhar para sempre": aos 9 anos, filho de Telmo e Célia Ferreira vive momento emocionante!

Ontem às 12:28
Em partilha emotiva, Marta Cruz revela fotos do pai, Carlos Cruz: "A vida é curta, passa rápido..."

Em partilha emotiva, Marta Cruz revela fotos do pai, Carlos Cruz: "A vida é curta, passa rápido..."

14 mar, 14:09
"Mais atento a esta segunda relação": em momento inusitado, Bárbara Parada surge com pessoa especial e Guilherme Baptista reage!

"Mais atento a esta segunda relação": em momento inusitado, Bárbara Parada surge com pessoa especial e Guilherme Baptista reage!

14 mar, 12:46
"Big Brother". Cristianinho surge cúmplice de ex-concorrente... e divide opiniões: "É melhor ficar calado"

"Big Brother". Cristianinho surge cúmplice de ex-concorrente... e divide opiniões: "É melhor ficar calado"

14 mar, 09:10
Joana d'Albuquerque sobre novo desafio: "Não acredito em trabalhar para aquecer"

Joana d'Albuquerque sobre novo desafio: "Não acredito em trabalhar para aquecer"

13 mar, 18:10
Ver Mais Outros Sites