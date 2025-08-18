André Lopes está irreconhecível: veja a evolução física do ex-concorrente

André Lopes, ex-concorrente do Big Brother 2023, tem vindo a revelar uma transformação física de tirar o fôlego. Com um corpo agora marcado por músculos definidos e uma forma invejável, o personal trainer partilhou imagens que mostram o antes e o depois desta mudança impressionante. Percorra a galeria e veja tudo.

A transformação física de André Lopes, ex-concorrente do Big Brother 2023, tem vindo a dar que falar nas redes sociais, e com razão. O personal trainer tem partilhado, de forma gradual, imagens que mostram a sua impressionante evolução corporal. Hoje, ele exibe um físico musculado, definido e em excelente forma.

Na sua conta de Instagram, André tem vindo a abrir o coração aos seguidores, revelando que este processo não foi apenas estético, mas também emocional.

“Mais do que a transformação física que estão a ver, foi a mudança emocional que não se vê”, escreveu, numa das legendas que acompanha as imagens.

Apesar de sempre ter estado ligado ao desporto, o ex-concorrente admitiu que enfrentou fases em que perdeu o foco na alimentação e no treino. Agora, o resultado é visível e inspirador: um corpo trabalhado com disciplina, foco e superação pessoal.

“Não podia estar mais feliz pelo resultado e por voltar a sentir-me bem comigo mesmo, física e mentalmente! 𝗠𝗲𝗻𝘁𝗲 Sã, Corpo Sã𝗼!”, partilhou com entusiasmo.

Nesta galeria, mostramos-lhe as imagens mais marcantes da evolução física de André Lopes.