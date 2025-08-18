André Lopes está irreconhecível: veja a evolução física do ex-concorrente

Ao Minuto

19:32
O botão dos segredos vai soar e tudo pode acontecer: Esta noite de gala promete agitar o Secret Story - Big Brother

O botão dos segredos vai soar e tudo pode acontecer: Esta noite de gala promete agitar o Secret Story

13:53
Leandro e Dylan em provocações: «Não quero estar atento a ti» - Big Brother
03:31

Leandro e Dylan em provocações: «Não quero estar atento a ti»

13:14
Fábio pega em Marisa Susana ao colo e mergulha com ela na piscina - Big Brother
04:23

Fábio pega em Marisa Susana ao colo e mergulha com ela na piscina

12:12
Ana continua irritada com Marisa Susana: «Papel de vitimização comigo não dá» - Big Brother
08:38

Ana continua irritada com Marisa Susana: «Papel de vitimização comigo não dá»

12:08
Tensão máxima! Marisa Susana e Ana aos gritos: «Não sou empregada de ninguém» - Big Brother
03:01

Tensão máxima! Marisa Susana e Ana aos gritos: «Não sou empregada de ninguém»

11:27
Marisa tenta despistar Liliana: «O suposto casal que poderia haver aqui…» - Big Brother
02:59

Marisa tenta despistar Liliana: «O suposto casal que poderia haver aqui…»

11:21
Liliana atira: «A Inês teve esse apego emocional e tudo começou a partir de uma viagem a Las Vegas» - Big Brother
01:37

Liliana atira: «A Inês teve esse apego emocional e tudo começou a partir de uma viagem a Las Vegas»

11:04
Leandro e Marisa Susana falam nas costas de Pedro e Marisa. Mas são apanhados e mudam de assunto - Big Brother
02:13

Leandro e Marisa Susana falam nas costas de Pedro e Marisa. Mas são apanhados e mudam de assunto

10:58
Pedro e Marisa são um casal? Depois de tudo, Leandro e Marisa Susana «não querem acreditar» - Big Brother
01:06

Pedro e Marisa são um casal? Depois de tudo, Leandro e Marisa Susana «não querem acreditar»

10:22
Marisa desaba em lágrimas e é confortada por Pedro. O motivo comove qualquer um - Big Brother
04:17

Marisa desaba em lágrimas e é confortada por Pedro. O motivo comove qualquer um

10:05
Alerta ‘pombinhos’: Dylan e Inês trocam beijos e muitos mimos ao acordar - Big Brother
02:05

Alerta ‘pombinhos’: Dylan e Inês trocam beijos e muitos mimos ao acordar

02:42
Marisa Susana, Fábio e Liliana mostram-se incomodados com destaque de Pedro - Big Brother
02:48

Marisa Susana, Fábio e Liliana mostram-se incomodados com destaque de Pedro

02:40
Dylan: «Se ganhar um Pedro ou um Leandro é vergonhoso» - Big Brother
06:41

Dylan: «Se ganhar um Pedro ou um Leandro é vergonhoso»

02:12
Marisa Susana confusa com incoerência de Marisa: «Está muito mal e de repente fica a rir...» - Big Brother
07:39

Marisa Susana confusa com incoerência de Marisa: «Está muito mal e de repente fica a rir...»

02:07
Liliana queixa-se de Fábio mesmo na sua cara: «Eu odeio...» - Big Brother
06:43

Liliana queixa-se de Fábio mesmo na sua cara: «Eu odeio...»

23:37
Sessão de cinema muito romântica. Dylan e Inês dão beijinhos à frente de todos - Big Brother
00:51

Sessão de cinema muito romântica. Dylan e Inês dão beijinhos à frente de todos

22:41
Aviões continuam a dar falatório... e Marisa critica postura de Bruno: «Faz sempre o mesmo» - Big Brother
01:10

Aviões continuam a dar falatório... e Marisa critica postura de Bruno: «Faz sempre o mesmo»

22:38
Apalpões e beijos escaldantes na cama: Liliana e Fábio não se resistem - Big Brother
00:45

Apalpões e beijos escaldantes na cama: Liliana e Fábio não se resistem

22:23
De comer e chorar por mais! Marisa Susana ensina receita fácil para aproveitar bananas - Big Brother
04:10

De comer e chorar por mais! Marisa Susana ensina receita fácil para aproveitar bananas

22:09
«Só apareces assim...»: Ana Cristina implacável com Bruno - Big Brother
02:03

«Só apareces assim...»: Ana Cristina implacável com Bruno

22:02
Indireta? Pedro deixa mensagem misteriosa sobre ciúmes antes de entrar no Secret Story: e Marisa reagiu - Big Brother

Indireta? Pedro deixa mensagem misteriosa sobre ciúmes antes de entrar no Secret Story: e Marisa reagiu

21:45
Casa 'cai em cima' de Leandro: «Está a cair no ridículo» - Big Brother
01:50

Casa 'cai em cima' de Leandro: «Está a cair no ridículo»

21:37
Inês e Liliana comparadas por causa do fim das relações: mas há uma diferença que não passou despercebida - Big Brother

Inês e Liliana comparadas por causa do fim das relações: mas há uma diferença que não passou despercebida

21:21
Apaixonado? Leandro faz revelação inesperada sobre colega da casa - Big Brother
04:29

Apaixonado? Leandro faz revelação inesperada sobre colega da casa

21:04
Em risco de serem apanhados! Marisa e Pedro trocam beijo na boca - Big Brother
03:52

Em risco de serem apanhados! Marisa e Pedro trocam beijo na boca

André Lopes está irreconhecível: veja a evolução física do ex-concorrente

  • Big Brother
  • 18 ago, 17:28
André Lopes está irreconhecível: veja a evolução física do ex-concorrente - Big Brother
André Lopes, ex-concorrente do Big Brother 2023, tem vindo a revelar uma transformação física de tirar o fôlego. Com um corpo agora marcado por músculos definidos e uma forma invejável, o personal trainer partilhou imagens que mostram o antes e o depois desta mudança impressionante. Percorra a galeria e veja tudo.

A transformação física de André Lopes, ex-concorrente do Big Brother 2023, tem vindo a dar que falar nas redes sociais, e com razão. O personal trainer tem partilhado, de forma gradual, imagens que mostram a sua impressionante evolução corporal. Hoje, ele exibe um físico musculado, definido e em excelente forma.

Na sua conta de Instagram, André tem vindo a abrir o coração aos seguidores, revelando que este processo não foi apenas estético, mas também emocional.

Mais do que a transformação física que estão a ver, foi a mudança emocional que não se vê”, escreveu, numa das legendas que acompanha as imagens.

Apesar de sempre ter estado ligado ao desporto, o ex-concorrente admitiu que enfrentou fases em que perdeu o foco na alimentação e no treino. Agora, o resultado é visível e inspirador: um corpo trabalhado com disciplina, foco e superação pessoal.

Não podia estar mais feliz pelo resultado e por voltar a sentir-me bem comigo mesmo, física e mentalmente! 𝗠𝗲𝗻𝘁𝗲 Sã, Corpo Sã𝗼!”, partilhou com entusiasmo.

Nesta galeria, mostramos-lhe as imagens mais marcantes da evolução física de André Lopes. 

O beijo aconteceu! As imagens escaldantes de Inês e Dylan na cama

O beijo aconteceu! As imagens escaldantes de Inês e Dylan na cama

Ontem às 15:28
A 1ª Companhia está de volta: recorde os concorrentes das primeiras edições e veja como estão hoje

A 1ª Companhia está de volta: recorde os concorrentes das primeiras edições e veja como estão hoje

7 nov, 10:26
Antes e depois de António Leal e Silva: veja a transformação radical depois das plásticas

Antes e depois de António Leal e Silva: veja a transformação radical depois das plásticas

5 nov, 16:59
De fazer crescer água na boca. Liliana Filipa ensina a fazer uma sobremesa super fácil: e é a mais deliciosa de todas

De fazer crescer água na boca. Liliana Filipa ensina a fazer uma sobremesa super fácil: e é a mais deliciosa de todas

5 nov, 12:22
Inesperado. Apresentadora da TVI anuncia separação: «O amor mudou de forma há quase um ano»

Inesperado. Apresentadora da TVI anuncia separação: «O amor mudou de forma há quase um ano»

5 nov, 11:47
Antes e depois: veja a transformação radical de João Ricardo com o novo visual

Antes e depois: veja a transformação radical de João Ricardo com o novo visual

4 nov, 18:01
Marisa desaba em lágrimas e é confortada por Pedro. O motivo comove qualquer um
04:17

Marisa desaba em lágrimas e é confortada por Pedro. O motivo comove qualquer um

Hoje às 10:22
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Aviões continuam a dar falatório... e Marisa critica postura de Bruno: «Faz sempre o mesmo»
01:10

Aviões continuam a dar falatório... e Marisa critica postura de Bruno: «Faz sempre o mesmo»

Ontem às 22:41
Indireta? Pedro deixa mensagem misteriosa sobre ciúmes antes de entrar no Secret Story: e Marisa reagiu

Indireta? Pedro deixa mensagem misteriosa sobre ciúmes antes de entrar no Secret Story: e Marisa reagiu

Ontem às 22:02
Continua a ver as "sobrinhas"? Catarina Miranda dá novos detalhes sobre a zanga com Sérgio Duarte

Continua a ver as "sobrinhas"? Catarina Miranda dá novos detalhes sobre a zanga com Sérgio Duarte

Ontem às 17:48
O botão dos segredos vai soar e tudo pode acontecer: Esta noite de gala promete agitar o Secret Story

O botão dos segredos vai soar e tudo pode acontecer: Esta noite de gala promete agitar o Secret Story

Há 28 min
Ex-concorrente do Big Brother foi vítima de um assalto em Lisboa e faz apelo

Ex-concorrente do Big Brother foi vítima de um assalto em Lisboa e faz apelo

Há 49 min
Sónia Jesus mostra novo visual após separação e diverte-se com ex-concorrentes

Sónia Jesus mostra novo visual após separação e diverte-se com ex-concorrentes

Há 1h e 39min
Indireta? Pedro deixa mensagem misteriosa sobre ciúmes antes de entrar no Secret Story: e Marisa reagiu

Indireta? Pedro deixa mensagem misteriosa sobre ciúmes antes de entrar no Secret Story: e Marisa reagiu

Ontem às 22:02
Inês e Liliana comparadas por causa do fim das relações: mas há uma diferença que não passou despercebida

Inês e Liliana comparadas por causa do fim das relações: mas há uma diferença que não passou despercebida

Ontem às 21:37
Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno

6 nov, 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

4 nov, 09:48
Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»
01:32

Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»

4 nov, 09:28
Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

3 nov, 00:50
TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

7 nov, 17:47
Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»
02:18

Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»

6 nov, 10:42
Eles já falam de filhos! Liliana e Fábio fazem planos para o futuro: «Dou-te já um»
01:56

Eles já falam de filhos! Liliana e Fábio fazem planos para o futuro: «Dou-te já um»

6 nov, 08:28
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios
18:45

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios

3 nov, 00:53
"Tive de seguir o meu instinto". Após 24 horas, Bárbara Parada anuncia: "Bem-vindo à minha vida, Martim!"

"Tive de seguir o meu instinto". Após 24 horas, Bárbara Parada anuncia: "Bem-vindo à minha vida, Martim!"

Há 35 min
"O meu novo bom dia": na cama, Bárbara Parada acorda com companhia especial!

"O meu novo bom dia": na cama, Bárbara Parada acorda com companhia especial!

Hoje às 13:06
"O fim nunca é o fim". Sandrina Pratas fala sobre "novo começo"... e o marido reage!

"O fim nunca é o fim". Sandrina Pratas fala sobre "novo começo"... e o marido reage!

Hoje às 12:38
Em momento crucial, Bruna Gomes deseja: "Que Deus abençoe os teus sonhos, Bernardo"

Em momento crucial, Bruna Gomes deseja: "Que Deus abençoe os teus sonhos, Bernardo"

Ontem às 21:16
Ao lado de Nelson Fernandes, Solange Tavares revela: "Hoje partilho algo que nunca tinha mostrado"

Ao lado de Nelson Fernandes, Solange Tavares revela: "Hoje partilho algo que nunca tinha mostrado"

Ontem às 20:47
