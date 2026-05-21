Andreia Silva partilha fotografias da remodelação da casa. E o resultado deixa qualquer um de queixo caído

O antes e depois vai impressioná-lo.

Andreia Silva assinalou uma data muito especial. A ex-concorrente celebrou o primeiro aniversário da compra da sua primeira casa e aproveitou para mostrar a transformação que o espaço sofreu ao longo do último ano.

Num carrossel publicado no Instagram, a jovem partilhou o antes e depois de várias divisões, revelando uma remodelação moderna e cuidada que tem impressionado os seguidores. Entre orgulho e humor, Andreia recordou que, um ano depois, a casa está mais bonita.

A publicação rapidamente conquistou os seguidores, que encheram a caixa de comentários com elogios tanto à conquista como ao resultado final da remodelação.