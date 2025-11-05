Antes e depois de António Leal e Silva: veja a transformação radical depois das plásticas

António Leal e Silva surpreendeu os telespectadores com o seu novo visual após se submeter a cirurgias estéticas ao rosto e a uma renovação completa do sorriso.

A transformação de António Leal e Silva está a dar que falar. O comentador do universo social e dos reality shows da TVI assumiu publicamente que realizou intervenções estéticas para rejuvenescer o rosto e melhorar o sorriso, mostrando o resultado ao vivo no Dois às 10.

Com a sua habitual boa disposição, António explicou o processo e revelou que esteve afastado da televisão durante algumas semanas para recuperar das cirurgias. O regresso fez-se com impacto e muitos elogios, tanto dos apresentadores como dos fãs, que não escondem a admiração pela mudança.

A aparência mais jovem, o contorno facial mais definido e o sorriso renovado destacam-se no novo look do comentador, que continua a demonstrar a mesma energia, humor e segurança com que habituou o público. António sublinhou que está muito satisfeito com o resultado e que encara esta transformação como um investimento em bem-estar e autoestima.

Veja a galeria para ver a evolução visual do comentador.