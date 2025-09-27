Antes e depois impressionante: Concorrente do Secret Story 9 está totalmente diferente

Bruna, concorrente do Secret Story 9, surpreende fãs com um antes e depois impressionante. Entre fotos antigas e registos atuais, a concorrente mostra-se praticamente irreconhecível, revelando uma transformação física e de estilo que deixou o público boquiaberto.

Bruna, concorrente do Secret Story 9, assim que entrou na casa mais vigiada do País, começou rapidamente a conquistar os portugueses com a sua personalidade firme e opiniões próprias. Desde a entrada no reality show, tem-se destacado não apenas pela postura segura, mas também pelo carisma que rapidamente chamou a atenção dos seguidores.

Nas redes sociais, Bruna partilhou, ao longo dos anos, diversas fotografias que evidenciam a sua evolução. Em fotos de há mais de cinco anos, a concorrente surge praticamente irreconhecível, com o cabelo comprido e loiro.