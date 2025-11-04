Antes e depois: veja a transformação radical de João Ricardo com o novo visual

João Ricardo surpreendeu ao surgir no Dois às 10 com o cabelo pintado de loiro, numa mudança inesperada e cheia de atitude. A transformação, motivada por um desafio lançado por Joana Diniz, não passou despercebida e já está a dar que falar.

João Ricardo está numa fase de mudanças e não apenas ao nível do estilo de vida. Depois de enfrentar o «Ironman», o ex-concorrente do Secret Story – Casa dos Segredos 8 decidiu também arriscar no visual e surgiu no Dois às 10 com o cabelo completamente loiro.

A alteração não foi por acaso. Segundo o próprio, tudo começou com uma provocação divertida de Joana Diniz, que duvidou que João tivesse coragem para uma mudança tão radical. O resultado? Um look arrojado que apanhou os apresentadores e os espectadores de surpresa, e que já está a gerar reações nas redes sociais.

Nesta galeria, reunimos as melhores imagens do antes e depois do novo visual de João Ricardo. Percorra e veja como o concorrente revolucionou a sua imagem.