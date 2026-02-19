Ao Minuto

Aos 25 anos causou furor no Secret Story. Este ano faz 40 e ‘incendeia Internet’ com corpo de sonho

Aos 25 anos causou furor no Secret Story. Este ano faz 40 e ‘incendeia Internet’ com corpo de sonho - Big Brother
A ex-concorrente causa sensação com fotografias sensuais.

Cátia Marisa ficou conhecida do público com a sua participação no Secret Story - Casa dos Segredos 3, onde entrou aos 25 anos com o segredo «Fui mãe aos 15 anos».

Mais de 13 anos depois e agora com dois filhos, a ex-concorrente prepara-se para celebrar este ano o 40º aniversário e continua a surpreender nas redes sociais, com fotografias que têm dado que falar.

Em excelente forma física, Cátia Marisa soma elogios dos seguidores, que destacam o seu corpo de sonho e a confiança que demonstra nesta nova fase da vida.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens mais sensuais de Cátia Marisa. E recorde também como ela era em 2012, quando entrou no Secret Story. 

Temas: Cátia Marisa Secret Story

