Aos 47 anos, Cristina Ferreira não abdica de fazer isto todos os dias para estar em forma

Conheça as mudanças na vida de Cristina Ferreira aos 47 anos.

Cristina Ferreira é uma referência a todos os níveis, mas recentemente, a apresentadora tem apostado num estilo de vida mais saudável e equilibrado e tem dado dicas nesse sentido.

Esta quarta-feira, dia 20 de agosto, a diretora de entretenimento e ficção da TVI, partilhou com o público 10 hábitos que mudou na sua vida, aos 47 anos, e dos quais não abdica para se sentir em forma.

O primeiro é precisamente a consciência de que é preciso mudar hábitos; o segundo são as caminhadas, que Cristina usa como «meditação»; em terceiro lugar o pequeno-almoço, onde foram eliminados dois alimentos (pão e leite).

Como quarta mudança, Cristina Ferreira fala do treino e da musculação que tem intensificado para se sentir em forma; em quinto lugar bebe muita água ao acordar; em sexto a suplementação.

Em sétimo lugar, a apresentadora destaca a aposta na proteína e legumes em quase todas as refeições, sem hidratos; em oitavo escolhas conscientes na ida a restaurantes; em nono procurar a paz e em décimo ser feliz.

