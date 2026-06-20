Ao Minuto
18:53
05:22
Cadeira Quente explode: João Ricardo e Pedro Jorge em confronto após acusações de homofobia
17:50
03:10
Clima tenso nos bastidores da Gala: João Ricardo ignora colegas e deixa a sala em choque
12:48
07:11
Mesmo de costas voltadas, João Ricardo defende Sara e acusa Marisa Susana de preconceito
11:44
05:55
Bruno Simão sobre ex-concorrente do Secret Story - Desafio Final: «Pedi desculpas sinceras»
11:44
03:56
Bruno Simão afirma: «Todos acreditamos, lá dentro, que o Pedro será o vencedor desta edição»
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Cadeira Quente explode: João Ricardo e Pedro Jorge em confronto após acusações de homofobia
Há 9 min
Pedro Bianchi Prata partilha carta comovente que escreveu para o Pai há 40 anos e a homenagem arrepia
Há 1h e 9min
Clima tenso nos bastidores da Gala: João Ricardo ignora colegas e deixa a sala em choque
Há 1h e 12min
Depois de relação polémica, ex-concorrente do Big Brother celebra conquista na televisão ao lado do novo namorado
Há 1h e 30min
Mais Vistos
Cristina Ferreira brilha na gala do Secret Story - Desafio Final com look roxo que está a dar que falar
Ontem às 22:03
Poucos reconheceriam Sara nesta foto: grávida e loira, eis a concorrente como nunca a viu
Ontem às 19:00
Notícias
Pedro Bianchi Prata partilha carta comovente que escreveu para o Pai há 40 anos e a homenagem arrepia
Há 1h e 9min
Depois de relação polémica, ex-concorrente do Big Brother celebra conquista na televisão ao lado do novo namorado
Há 1h e 30min
Jéssica Jeremias faz prognóstico de peso para o pós reality de Sara e assume: «Ela não está à espera...»
Há 2h e 38min
Opinião
Francisco Monteiro reage: «O Pedro Jorge mandar o assunto e depois esconder-se, não consigo aceitar»
19 jun, 00:31
Há um regresso de peso a comentar o Extra: «Um interregno, estive afastado duas semaninhas»
19 jun, 00:23
EXCLUSIVOS
02:11
Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda
16 jun, 01:35
01:46
Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»
12 jun, 01:30
02:15
Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»
8 jun, 19:00
FORA DA CASA
Pedro Bianchi Prata partilha carta comovente que escreveu para o Pai há 40 anos e a homenagem arrepia
Há 1h e 9min
Depois de relação polémica, ex-concorrente do Big Brother celebra conquista na televisão ao lado do novo namorado
Há 1h e 30min
Jéssica Jeremias faz prognóstico de peso para o pós reality de Sara e assume: «Ela não está à espera...»
Há 2h e 38min
TVI Reality
Pedro Bianchi Prata partilha carta comovente que escreveu para o Pai há 40 anos e a homenagem arrepia
Há 1h e 9min
Depois de relação polémica, ex-concorrente do Big Brother celebra conquista na televisão ao lado do novo namorado
Há 1h e 30min
Jéssica Jeremias faz prognóstico de peso para o pós reality de Sara e assume: «Ela não está à espera...»
Há 2h e 38min
Outros Sites
Gesto de Cristina Ferreira deixa Marcia Soares agradecida: «Confesso que fiquei muito feliz»
19 jun, 10:32
tvi