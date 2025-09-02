Apaixonaram-se num Reality show e o amor deu frutos: Conheça os casais com ‘bebés reality’

Recordamos os casais que entraram num reality-show e tiveram filhos juntos.

Um reality-show é o palco perfeito de todas as emoções e sentimentos e é por isso que em muitos casos dá lugar a grandes histórias de amor.

Muitas vezes essas histórias dão frutos, ou seja filhos, que se tornam os chamados 'bebés reality', ficando na história dos programas por causa dos pais, que participaram neles.

Há casais que ainda hoje estão juntos - o caso mais antigo é o de Célia e Telmo, que entraram na primeira edição do Big Brother em 2000 e que hoje são pais de dois meninos.

Outros exemplos são Liliana Filipa e Daniel Gregório, pais de Ariel e Santiago; Romana e Santiago, que têm dois filhos em comum; ou Ricky e Daniela, juntos há mais de 20 anos e com um filho que tem precisamente a mesma idade.

Outros, como Bernardina Brito e Tiago Ginga - pais de Kévim; ou Sofia Sousa e Tierry Vilson - pais de Yasmin Dafne; ou Marta Cardoso e Marco Costa - pais de Marquinho - já não estão juntos, mas os filhos, esses são para sempre.

