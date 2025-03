Após a vitória de Inês Morais, eis que Miguel Vicente reage de forma inédita! Todas as imagens aqui

Joana Sequeira

Há 3h e 23min

Inês Morais consagrou-se a grande vencedora do Secret Story - Desafio Final com 58% dos votos! Miguel Vicente reagiu ao... abandonar o estúdio de forma precoce. Veja todas as imagens do momento final!