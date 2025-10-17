Após brilhar no Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz vive a maternidade em pleno - e estas fotos derretem qualquer um

Ao Minuto

18:15
Escândalo na Casa: Liliana ataca Ana Cristina em confronto explosivo - Big Brother
03:58

Escândalo na Casa: Liliana ataca Ana Cristina em confronto explosivo

18:03
Caos na Casa: Pedro expõe Ana Cristina e Raquel chama-lhe «falso» - Big Brother
03:06

Caos na Casa: Pedro expõe Ana Cristina e Raquel chama-lhe «falso»

17:57
Strip de Vera a Dylan deixa o concorrente sem palavras - Big Brother
01:42

Strip de Vera a Dylan deixa o concorrente sem palavras

17:44
Completamente apaixonados. Fábio confronta Liliana: «Como é que te sentes em ter um 'mulherengo' caidinho por ti?» - Big Brother
01:57

Completamente apaixonados. Fábio confronta Liliana: «Como é que te sentes em ter um 'mulherengo' caidinho por ti?»

17:09
Botão dos Segredos: Dylan aposta no Segredo de Joana. Será que acertou? - Big Brother
01:56

Botão dos Segredos: Dylan aposta no Segredo de Joana. Será que acertou?

16:47
Liliana pede opinião a Leandro: «Achas que o que eu fiz vai definir a mulher que sou lá fora?». A resposta surpreende - Big Brother
04:21

Liliana pede opinião a Leandro: «Achas que o que eu fiz vai definir a mulher que sou lá fora?». A resposta surpreende

16:14
Em desabafo, Pedro Jorge e Leandro partilham da mesma opinião: «Nada me faria desistir» - Big Brother
02:24

Em desabafo, Pedro Jorge e Leandro partilham da mesma opinião: «Nada me faria desistir»

15:33
Alerta Pista de Segredo: Veja a reação de Pedro Jorge e Vera - Big Brother
01:20

Alerta Pista de Segredo: Veja a reação de Pedro Jorge e Vera

15:11
Vera desabafa com Pedro Jorge sobre fim da ligação a Dylan: «Não sou casada com ninguém» - Big Brother
02:03

Vera desabafa com Pedro Jorge sobre fim da ligação a Dylan: «Não sou casada com ninguém»

15:06
Pedido de «sinal de consentimento» na noite passada é comentado entre concorrentes - Big Brother
01:34

Pedido de «sinal de consentimento» na noite passada é comentado entre concorrentes

14:41
Marisa conversa com Ana sobre o marido Pedro Jorge: «É um banana» - Big Brother
03:22

Marisa conversa com Ana sobre o marido Pedro Jorge: «É um banana»

14:06
Após concílio, Marisa Susana conta tudo a Pedro Jorge - Big Brother
04:28

Após concílio, Marisa Susana conta tudo a Pedro Jorge

13:46
Marisa Susana alvo de críticas por todos: «Jogo sujo» - Big Brother
06:15

Marisa Susana alvo de críticas por todos: «Jogo sujo»

13:42
Dylan implacável com Marisa Susana: «Se sair ninguém se vai lembrar dela» - Big Brother
06:15

Dylan implacável com Marisa Susana: «Se sair ninguém se vai lembrar dela»

13:37
Concílio de nomeados: Concorrentes defendem permanência na casa - Big Brother
06:32

Concílio de nomeados: Concorrentes defendem permanência na casa

12:45
Ana bate de frente com Marisa Susana: «Tu não controlas as pessoas» - Big Brother
05:03

Ana bate de frente com Marisa Susana: «Tu não controlas as pessoas»

12:28
Pedro Jorge dança sensualmente para toda a casa e a reação da mulher Marisa é marcante - Big Brother
01:10

Pedro Jorge dança sensualmente para toda a casa e a reação da mulher Marisa é marcante

12:27
Liliana faz dança sensual em cima de Fábio - Big Brother
01:14

Liliana faz dança sensual em cima de Fábio

12:25
Estão separados, mas ainda há tensão no ar: Vera dança sensualmente com Dylan - Big Brother
02:08

Estão separados, mas ainda há tensão no ar: Vera dança sensualmente com Dylan

12:23
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi - Big Brother
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

12:19
Mariana arranca as roupas de Dylan e dança no colo do concorrente - Big Brother
01:17

Mariana arranca as roupas de Dylan e dança no colo do concorrente

12:17
Rui chegou e arrasou corações. Concorrente faz dança sensual com Raquel - Big Brother
01:35

Rui chegou e arrasou corações. Concorrente faz dança sensual com Raquel

12:13
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...» - Big Brother
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

12:09
Tensão no ar! Bruno faz uma lap dance ao colo de Raquel - Big Brother
01:31

Tensão no ar! Bruno faz uma lap dance ao colo de Raquel

12:04
Sensualidade e muito estilo! Concorrentes arrasam na passadeira vermelha - Big Brother
13:36

Sensualidade e muito estilo! Concorrentes arrasam na passadeira vermelha

Após brilhar no Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz vive a maternidade em pleno - e estas fotos derretem qualquer um

  • Secret Story
  • Há 1h e 33min
Após brilhar no Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz vive a maternidade em pleno - e estas fotos derretem qualquer um - Big Brother
Maria Botelho Moniz está a viver uma fase de pura felicidade na maternidade. Após o sucesso no Big Brother Verão, a apresentadora partilha momentos ternos e divertidos ao lado do filho Vicente.

Maria Botelho Moniz voltou a encantar os seguidores com uma partilha repleta de ternura e simplicidade. A apresentadora recorreu, esta sexta-feira, 17 de outubro, ao Instagram para publicar um carrossel de fotografias que refletem alguns dos momentos mais felizes da sua vida recente. Nas imagens, pode ver-se Maria a brincar com o filho Vicente ao ar livre e no meio da natureza.

Na legenda da publicação, a apresentadora escreveu apenas: «A vida ultimamente. 🍀». Poucas palavras, mas suficientes para transmitir a serenidade e o amor que marcam esta fase da sua vida.

A publicação rapidamente conquistou os fãs, que inundaram a caixa de comentários com mensagens de carinho. “Uma princesa e um boneco ❤️”, “Que sorrisos lindos de felicidade 😍” e “Lindos, esse menino é delicioso, parabéns!”, foram apenas alguns dos elogios deixados.

Depois do grande sucesso enquanto apresentadora do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz mostra estar a viver uma fase de plena felicidade.

Veja agora a galeria que preparámos para si.

Temas: Maria Botelho Moniz Felicidade

Afonso Leitão e Catarina Miranda vivem a segunda "lua-de-mel" em destino europeu de sonho - e há fotos

Afonso Leitão e Catarina Miranda vivem a segunda "lua-de-mel" em destino europeu de sonho - e há fotos

Há 25 min
Gritos, acusações e insultos: o momento em que os segredos de Pedro e Marisa estiveram por um fio

Gritos, acusações e insultos: o momento em que os segredos de Pedro e Marisa estiveram por um fio

Hoje às 10:46
Nem todos gritaram de alegria! Estas são as imagens do regresso de Leandro após a 'desistência'

Nem todos gritaram de alegria! Estas são as imagens do regresso de Leandro após a 'desistência'

Hoje às 09:29
Leandro "desiste" do Secret Story e a casa fica em choque: Todas as reações aqui

Leandro "desiste" do Secret Story e a casa fica em choque: Todas as reações aqui

Ontem às 19:34
Este ex-concorrente d'O Triângulo está de luto e recebeu a maior prova de amor da namorada - as fotos que comprovam

Este ex-concorrente d'O Triângulo está de luto e recebeu a maior prova de amor da namorada - as fotos que comprovam

Ontem às 17:26
Esta é a paixão secreta de Cristina Ferreira que poucos conheciam: As imagens aqui

Esta é a paixão secreta de Cristina Ferreira que poucos conheciam: As imagens aqui

Ontem às 17:04
Liliana e Fábio foram longe demais durante a noite? «Eu só peço que não passem as imagens»
03:41

Liliana e Fábio foram longe demais durante a noite? «Eu só peço que não passem as imagens»

Hoje às 11:28
Discussão feia deixa Marta Cardoso a tremer. Marisa e Pedro Jorge perdem completamente o controlo

Discussão feia deixa Marta Cardoso a tremer. Marisa e Pedro Jorge perdem completamente o controlo

Hoje às 11:08
Gritos, acusações e insultos: o momento em que os segredos de Pedro e Marisa estiveram por um fio

Gritos, acusações e insultos: o momento em que os segredos de Pedro e Marisa estiveram por um fio

Hoje às 10:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

Hoje às 12:23
Pedro Jorge dança sensualmente para toda a casa e a reação da mulher Marisa é marcante
01:10

Pedro Jorge dança sensualmente para toda a casa e a reação da mulher Marisa é marcante

Hoje às 12:28
Catarina Miranda e Afonso Leitão fazem 'escapadinha' a dois: e o destino é um dos mais românticos da Europa

Catarina Miranda e Afonso Leitão fazem 'escapadinha' a dois: e o destino é um dos mais românticos da Europa

Há 17 min
Família de Fábio quebra o silêncio e deixa mensagem surpreendente sobre o romance com Liliana

Família de Fábio quebra o silêncio e deixa mensagem surpreendente sobre o romance com Liliana

Há 31 min
«Mexeu na cara»? Sem tabus, Bernardina Brito reage a chuva de críticas: «Incomodo porque estou mais bonita»

«Mexeu na cara»? Sem tabus, Bernardina Brito reage a chuva de críticas: «Incomodo porque estou mais bonita»

Há 1h e 9min
Maria Botelho Moniz 'abre a porta' da sua vida privada e derrete fãs com as fotos mais fofas de sempre

Maria Botelho Moniz 'abre a porta' da sua vida privada e derrete fãs com as fotos mais fofas de sempre

Há 1h e 17min
Cláudio Ramos e Flávio Furtado reconciliam-se em direto: «Se a tua consciência fica mais tranquila...»

Cláudio Ramos e Flávio Furtado reconciliam-se em direto: «Se a tua consciência fica mais tranquila...»

Há 1h e 20min
Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar

Hoje às 00:18
As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro
02:31

As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro

Hoje às 00:10
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas
07:00

Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas

Ontem às 18:31
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês
02:21

«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês

Ontem às 18:19
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

Hoje às 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

Hoje às 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos

Hoje às 01:21
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
09:26

Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência

Ontem às 22:10
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Noiva de Daniel Guerreiro, Soraia Moreira fala sobre o casamento!

Noiva de Daniel Guerreiro, Soraia Moreira fala sobre o casamento!

Há 1h e 55min
Jéssica Vieira levanta o véu sobre o futuro: "Vem muita coisa boa por aí!"

Jéssica Vieira levanta o véu sobre o futuro: "Vem muita coisa boa por aí!"

Há 2h e 33min
Jéssica Vieira vive "tarde cheia de amor" e garante: "É para repetir, sem dúvida"

Jéssica Vieira vive "tarde cheia de amor" e garante: "É para repetir, sem dúvida"

Há 2h e 50min
Em dia especial, Soraia Moreira partilha novidade: "Temos várias ideias"

Em dia especial, Soraia Moreira partilha novidade: "Temos várias ideias"

Hoje às 09:58
Ao fim de 21 anos, Ana Barbosa anuncia regresso: "Até o meu marido vai ver"

Ao fim de 21 anos, Ana Barbosa anuncia regresso: "Até o meu marido vai ver"

Ontem às 09:57
