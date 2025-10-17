Após brilhar no Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz vive a maternidade em pleno - e estas fotos derretem qualquer um

Maria Botelho Moniz está a viver uma fase de pura felicidade na maternidade. Após o sucesso no Big Brother Verão, a apresentadora partilha momentos ternos e divertidos ao lado do filho Vicente.

Maria Botelho Moniz voltou a encantar os seguidores com uma partilha repleta de ternura e simplicidade. A apresentadora recorreu, esta sexta-feira, 17 de outubro, ao Instagram para publicar um carrossel de fotografias que refletem alguns dos momentos mais felizes da sua vida recente. Nas imagens, pode ver-se Maria a brincar com o filho Vicente ao ar livre e no meio da natureza.

Na legenda da publicação, a apresentadora escreveu apenas: «A vida ultimamente. 🍀». Poucas palavras, mas suficientes para transmitir a serenidade e o amor que marcam esta fase da sua vida.

A publicação rapidamente conquistou os fãs, que inundaram a caixa de comentários com mensagens de carinho. “Uma princesa e um boneco ❤️”, “Que sorrisos lindos de felicidade 😍” e “Lindos, esse menino é delicioso, parabéns!”, foram apenas alguns dos elogios deixados.

Depois do grande sucesso enquanto apresentadora do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz mostra estar a viver uma fase de plena felicidade.