Após «dois meses terríveis Francisco Macau mostra diferença radical. As imagens impressionam

Veja o antes e depois impressionante de Francisco Macau.

Francisco Macau surpreendeu os seguidores ao partilhar no Instagram duas imagens contrastantes onde surge em tronco nu, evidenciando uma perda de peso significativa.

«O meu depois, e o meu antes. Esta é para mim uma partilha difícil. Muito difícil. Mexe comigo, com a minha auto-estima, com tudo aquilo que sou», começou por escrever.

O desabafo foi acompanhado de uma explicação honesta sobre os motivos que levaram à transformação física visível nas imagens. «Foram 2 meses terríveis, com uma cirurgia a 3 hérnias, com uma bronquiolite no pós-operatório, 3 semanas a antibióticos, cortisona e afins», revelou.

As fotografias falam por si e impressionam pelo contraste: de um corpo musculado e definido para uma silhueta visivelmente mais magra, reflexo de um período marcado por problemas de saúde e recuperação. Ainda assim, a partilha foi recebida com uma onda de apoio por parte dos seguidores, que enalteceram a coragem de expor um momento tão íntimo e delicado.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens partilhadas por Francisco Macau.