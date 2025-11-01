Ao Minuto
17:01
04:23
Para levar Pedro ao limite, Bruna e Ana Cristina colocam uma chupeta e um soutien em cima do concorrente
16:42
04:58
Leandro tenta alertar Pedro Jorge depois de picardia com Bruna e Ana Cristina: «Deste-lhes o que elas queriam»
16:18
05:26
Pedro Jorge rebenta depois de provocações de Bruna e Ana Cristina: «É terrorismo psicológico!»
16:16
04:08
No dia em que terminou tudo com Marisa, Bruna e Ana Cristina não param de picar Pedro Jorge
16:10
05:30
Pedro é capaz de ultrapassar limites com Bruna e Ana Cristina? Concorrente avisa: «Não me responsabilizo pelas minhas atitudes»
15:28
Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País
15:23
07:32
Liliana põe um ponto final na relação com Fábio? «A partir de hoje, os nossos jogos vão ser individuais»
15:10
04:22
Aos gritos, Liliana e Raquel protagonizam acesa discussão: «És a maior mentirosa que cá está dentro»
04:18
O impensável aconteceu. Pedro acaba relação com Marisa. Vira-lhe costas e recebe resposta chocante
Há 3h e 11min
04:56
Após acabar relação com Marisa, Pedro Jorge faz as malas para deixar o Secret Story
Há 3h e 4min
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story
29 out, 12:25
Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País
Há 2h e 27min
01:27
Voz faz o anúncio do ano: «O Secret Story vai regressar em 2026. As inscrições estão abertas»
Ontem às 22:48
01:50
Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
26 out, 23:36
Estado de saúde de Teresa Silva preocupa fãs. O esclarecimento que todos esperavam: «O diagnóstico...»
Hoje às 12:19
03:45
Como nunca se viu! Liliana e Bruno aos berros: «Não vales nada (...) Tem vergonha»
Ontem às 11:24
03:34
Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
26 out, 22:15
