14:40
Liliana e Fábio cedem ao desejo e dão beijo caliente - As imagens do momento que está a dar que falar - Big Brother

Liliana e Fábio cedem ao desejo e dão beijo caliente - As imagens do momento que está a dar que falar

14:17
Imagens tórridas. Assim foi o primeiro beijo na boca de Liliana e Fábio - Big Brother

Imagens tórridas. Assim foi o primeiro beijo na boca de Liliana e Fábio

13:42
Dois dias depois de terminar o noivado com Zé, Liliana beija Fábio na boca - Big Brother
01:14

Dois dias depois de terminar o noivado com Zé, Liliana beija Fábio na boca

13:41
Aconteceu! Liliana e Fábio dão o primeiro beijo na boca - e as imagens são bem tórridas - Big Brother
01:14

Aconteceu! Liliana e Fábio dão o primeiro beijo na boca - e as imagens são bem tórridas

13:33
Ex-concorrente 'rasga' Liliana com dura indireta: «Quando somos mulheres de respeito...» - Big Brother

Ex-concorrente 'rasga' Liliana com dura indireta: «Quando somos mulheres de respeito...»

13:02
A milímetros do primeiro beijo. Liliana e Fábio já não escondem desejo - Big Brother
04:20

A milímetros do primeiro beijo. Liliana e Fábio já não escondem desejo

12:57
«Mandaste para o ar: 'Ó Zé...'»: As farpas de Pedro Jorge a Liliana que viralizaram na Internet - Big Brother

«Mandaste para o ar: 'Ó Zé...'»: As farpas de Pedro Jorge a Liliana que viralizaram na Internet

12:36
Surge uma pista na casa, mas ninguém a compreende - Big Brother
03:58

Surge uma pista na casa, mas ninguém a compreende

12:21
«Temos um filho em comum» Raquel mostra-se perto de um dos segredos da casa - Big Brother
05:17

«Temos um filho em comum» Raquel mostra-se perto de um dos segredos da casa

12:12
Vera, a “rainha dos memes” do Secret Story, protagoniza novo vídeo hilariante - e todos estão a partilhar - Big Brother
02:00

Vera, a “rainha dos memes” do Secret Story, protagoniza novo vídeo hilariante - e todos estão a partilhar

11:57
Leandro e Rui em picardias: «Vai aprender aqui uma coisinha» - Big Brother
10:54

Leandro e Rui em picardias: «Vai aprender aqui uma coisinha»

11:42
Pai de Fábio não confia no futuro da relação com Liliana: «É mais uma para mim» - Big Brother

Pai de Fábio não confia no futuro da relação com Liliana: «É mais uma para mim»

11:25
24 horas depois do fim do noivado com Zé, Liliana enfia-se na cama com Fábio - Big Brother

24 horas depois do fim do noivado com Zé, Liliana enfia-se na cama com Fábio

11:13
Ana Cristina provoca Pedro e leva resposta inesperada - Big Brother
03:22

Ana Cristina provoca Pedro e leva resposta inesperada

10:47
Fábio faz revelações sobre a noite passada com Liliana: «Gostei...» - Big Brother
04:57

Fábio faz revelações sobre a noite passada com Liliana: «Gostei...»

10:46
Liliana afirma não ter orgulho: «Se estivesse lá fora criticava a pessoa que estou a ser aqui» - Big Brother
10:07

Liliana afirma não ter orgulho: «Se estivesse lá fora criticava a pessoa que estou a ser aqui»

10:31
Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam - Big Brother

Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam

10:30
Bruno e Marisa começam a manhã a dançar juntinhos à frente de Pedro - Big Brother
01:04

Bruno e Marisa começam a manhã a dançar juntinhos à frente de Pedro

10:28
Fábio enfia-se na cama de Liliana para passar a noite: «Não penses no que está lá fora» - Big Brother
10:43

Fábio enfia-se na cama de Liliana para passar a noite: «Não penses no que está lá fora»

10:20
Bruno faz frente a Pedro Jorge e defende Marisa, sem saber que os dois são um casal - Big Brother
02:39

Bruno faz frente a Pedro Jorge e defende Marisa, sem saber que os dois são um casal

10:13
«Eles querem que se pense que são um casal» Lídia sobre Dylan e Vera - Big Brother
08:14

«Eles querem que se pense que são um casal» Lídia sobre Dylan e Vera

10:06
«Para encontrar o amor vais lá para fora» Pedro pica a mulher Marisa à frente de todos - Big Brother
04:57

«Para encontrar o amor vais lá para fora» Pedro pica a mulher Marisa à frente de todos

10:04
Ana Cristina implacável com Liliana e Fábio: «Isto é traição» - Big Brother
05:18

Ana Cristina implacável com Liliana e Fábio: «Isto é traição»

10:01
É desta? Fábio e Liliana trocam carinhos na cama - Big Brother
04:45

É desta? Fábio e Liliana trocam carinhos na cama

09:53
Chamada de 'meretriz', Liliana reage: «Não ando com muitos homens» - Big Brother
04:36

Chamada de 'meretriz', Liliana reage: «Não ando com muitos homens»

Liliana e Fábio cedem ao desejo e dão beijo caliente - As imagens do momento que está a dar que falar

Há 5 min
Imagens tórridas. Assim foi o primeiro beijo na boca de Liliana e Fábio

Há 28 min
Dois dias depois de terminar o noivado com Zé, Liliana beija Fábio na boca

Há 1h e 3min
Aconteceu! Liliana e Fábio dão o primeiro beijo na boca - e as imagens são bem tórridas

Há 1h e 4min
Ex-concorrente 'rasga' Liliana com dura indireta: «Quando somos mulheres de respeito...»

Há 1h e 12min
Bárbara Parada 'deixa' Francisco Monteiro e parte para a Turquia

Há 1h e 41min
A milímetros do primeiro beijo. Liliana e Fábio já não escondem desejo

Há 1h e 43min
«Mandaste para o ar: 'Ó Zé...'»: As farpas de Pedro Jorge a Liliana que viralizaram na Internet

Há 1h e 48min
Surge uma pista na casa, mas ninguém a compreende

Há 2h e 9min
«Temos um filho em comum» Raquel mostra-se perto de um dos segredos da casa

Há 2h e 24min
Vera, a “rainha dos memes” do Secret Story, protagoniza novo vídeo hilariante - e todos estão a partilhar

Há 2h e 33min
Leandro e Rui em picardias: «Vai aprender aqui uma coisinha»

Há 2h e 48min

Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam

Hoje às 10:31
Não vai acreditar: Este ex-concorrente polémico do Secret Story é familiar de Fábio

Hoje às 10:37
Pé atrás? «Terminou uma relação de 4 anos por uma pessoa que conhece há 3 semanas»: As palavras duras de Fábio sobre Liliana
04:10

Ontem às 18:49
Aconteceu! Liliana e Fábio dão o primeiro beijo na boca - e as imagens são bem tórridas
01:14

Há 1h e 4min
Bruno Savate é fã de um concorrente do Secret Story 9 - E a escolha vai surpreendê-lo

Há 3h e 27min
Liliana e Fábio cedem ao desejo e dão beijo caliente - As imagens do momento que está a dar que falar

Há 5 min
Ex-concorrente 'rasga' Liliana com dura indireta: «Quando somos mulheres de respeito...»

Há 1h e 12min
Bárbara Parada 'deixa' Francisco Monteiro e parte para a Turquia

Há 1h e 41min
«Mandaste para o ar: 'Ó Zé...'»: As farpas de Pedro Jorge a Liliana que viralizaram na Internet

Há 1h e 48min
Pai de Fábio não confia no futuro da relação com Liliana: «É mais uma para mim»

Há 3h e 3min
Surpresa! Em estúdio, Diogo Alexandre revela os seus favoritos
01:12

Ontem às 00:53
Liliana apanha desilusão e chora ao saber que será ou Fábio ou Sandro a sair do Secret Story
10:30

Ontem às 00:17
Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

4 out, 20:26
Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

4 out, 20:19
Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro

4 out, 20:16
Bárbara Parada 'deixa' Francisco Monteiro e parte para a Turquia

Há 1h e 41min
Bruno Savate é fã de um concorrente do Secret Story 9 - E a escolha vai surpreendê-lo

Há 3h e 27min
«Ele não é meu pai»: namorada de Sandro dá um murro na mesa

Hoje às 10:37
Não vai acreditar: Este ex-concorrente polémico do Secret Story é familiar de Fábio

Hoje às 10:37
Lucas, Duarte ou Rodrigo? Conheça o nome do bebé de Tatiana e Rúben Boa Nova

Ontem às 20:06
Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável
04:42

Ontem às 00:47
Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story
03:04

Ontem às 00:08
Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa
03:49

3 out, 09:59
«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro
02:17

1 out, 12:13
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

29 set, 08:15
«Tu eras das que não acreditava...»: Daniela Santos reage ao namoro de Catarina Miranda e Afonso Leitão

Há 3h e 41min
Daniela Santos vive momento único: "Dia repleto de emoção e amor"

Ontem às 22:03
Liliana Almeida vive "momento tão bonito"... e muito bem acompanhada!

Ontem às 20:03
A enfrentar separação, Sónia Jesus celebra: "Um dos dias mais importantes da minha vida"

Ontem às 18:03
Pedido de casamento a caminho? Mafalda de Castro responde!

Ontem às 16:32
