Ariana é expulsa. Diogo fica em choque e Eva bate palmas de alegria. Estas são as imagens mais marcantes da noite

Ariana foi a concorrente expulsa desta noite. Dentro da casa, as reações foram mais do que muitas, mas as que estão a dar mais que falar são as de Eva e Diogo

Numa noite de muitas emoções, tensões e um segredo revelado, Ariana foi a concorrente expulsa. A concorrente abandonou a casa mais vigiada do País e as reações entre os colegas foram mais do que muitas. Entre a surpresa e a alegria, ninguém ficou indiferente à expulsão de Ariana.

Assim que se percebeu que Ariana era a concorrente expulsa, Diogo ficou de rastos. Já a primeira reação de Eva foi de rir e bater palmas.

Mas também houve mais concorrentes a festejar esta saída. Percorra a galeria e veja as imagens.