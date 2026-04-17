Ariana passa por notável transformação de visual. Veja as fotos do antes e depois

Ariana continua a dar que falar fora da casa mais vigiada do País. A ex-concorrente do Secret Story 10 surpreendeu fãs e seguidores com uma inesperada transformação de cabelo que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.
Na passada quarta-feira, 15 de abril de 2026, o salão de cabeleireiro que a ex-concorrente frequenta publicou um vídeo com uma transição antes/depois que deixou os seguidores de queixo caído. As imagens mostram claramente a diferença: o cabelo de Ariana surge agora com uma tonalidade mais clara, num resultado que não passou despercebido.
A publicação gerou milhares de comentários e partilhas.
Percorra agora a galeria que preparámos para si e veja as fotos do novo visual da ex-concorrente.