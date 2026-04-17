Ariana passa por notável transformação de visual. Veja as fotos do antes e depois

Ariana surpreendeu tudo e todos com uma notável transformação de visual.

Ariana continua a dar que falar fora da casa mais vigiada do País. A ex-concorrente do Secret Story 10 surpreendeu fãs e seguidores com uma inesperada transformação de cabelo que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

Na passada quarta-feira, 15 de abril de 2026, o salão de cabeleireiro que a ex-concorrente frequenta publicou um vídeo com uma transição antes/depois que deixou os seguidores de queixo caído. As imagens mostram claramente a diferença: o cabelo de Ariana surge agora com uma tonalidade mais clara, num resultado que não passou despercebido.

A publicação gerou milhares de comentários e partilhas.