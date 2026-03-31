As fotografias mais apaixonadas de João Moreira e Mafalda Nunes

João Moreira está muito apaixonado e as imagens mostram-no.

O amor está no ar — e bem visível — nas mais recentes fotografias de João Moreira e Mafalda Nunes. O ex-concorrente de Secret Story 7 mostrou-se completamente rendido à namorada, numa série de imagens que não deixam margem para dúvidas: a relação está mais sólida do que nunca.

Nas fotografias, partilhadas nas redes sociais, o casal surge em momentos de grande cumplicidade e carinho. Apesar de manter alguma discrição quanto à vida pessoal, João tem vindo a partilhar pequenos vislumbres desta nova fase, deixando claro que está a viver um momento especial.

Certo é que, dentro e fora das redes sociais, o casal tem dado que falar. E se as imagens valem mais do que mil palavras, estas fotografias apaixonadas dizem tudo: João Moreira está, sem dúvida, a viver uma história de amor em pleno.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens.