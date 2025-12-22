As fotografias mais secretas do amigo de Pedro. Assim é a amizade dos dois longe das câmaras

Ao Minuto

19:40
Pedro implacável com Marisa: «Não quero conselhos teus»
04:50

19:40

19:33
Natal na Malveira: Concorrentes apresentam coreografia divertida
03:05

19:33

18:51
Marisa alerta adversários: «Eu saio desta porta para fora e...»
05:14

18:51

18:36
A Voz relembra que a Liliana é a primeira finalista do Secret Story, mas ninguém se mostrou entusiasmado
06:31

18:36

18:18
Liliana afirma que Pedro não merece estar no jogo devido às atitudes que tem com a própria mulher
05:51

18:18

18:09
Liliana revela plano amoroso que tinha Fábio, mas que não avançou devido à expulsão: «Tinhamos falado em...»
04:04

18:09

17:59
Liliana fica destroçada com a expulsão do namorado e faz uma confissão privada à Voz
04:13

17:59

17:14
Pedro e Liliana 'perseguem' Leandro, que está amuado
06:52

17:14

16:18
Concorrentes recebem presentes de Natal inéditos da Voz. Mas há quem não reaja bem
05:47

16:18

15:53
Liliana em discussão com Leandro: «É como lidar com uma criança»
07:09

15:53

15:34
Assuntos por resolver sobre o fim do noivado? Mãe de Liliana deixa recado à filha: Eis a reação

Assuntos por resolver sobre o fim do noivado? Mãe de Liliana deixa recado à filha: Eis a reação

15:29
Pedro não compreende atitudes de Leandro: «Cheio de confiança»
07:10

15:29

15:14
Leandro recusa-se a participar em atividade com os colegas e isola-se
10:59

15:14

14:49
Voz surpreende concorrentes com desafio que os deixa de boca aberta
01:17

14:49

14:47
Liliana chora agarrada a Leandro e a emoção reina entre os dois
06:35

14:47

14:02
Liliana surpreendida: «Não houve uma única pessoa que ficasse feliz de eu ter o passaporte?»
03:03

14:02

13:50
Fábio tem receio de perder Liliana para Zé? As confissões inéditas do ex-concorrente

Fábio tem receio de perder Liliana para Zé? As confissões inéditas do ex-concorrente

13:40
Alta tensão: Pedro vira costas a Marisa e deixa-a a falar sozinha
01:19

13:40

13:39
Postura de Leandro é alvo de críticas. Liliana tenta saber o que se passa, mas leva resposta 'torta'
07:09

13:39

13:25
Fábio descobre traição de alguém próximo após abandonar o Secret Story. E envolve o ex-noivo de Liliana

Fábio descobre traição de alguém próximo após abandonar o Secret Story. E envolve o ex-noivo de Liliana

13:19
Leandro fala sozinho no jardim: «O pior que me podiam fazer (…) O povo está a ver lá fora»
02:45

13:19

13:12
Esta foi a grande vencedora da prova das casas. Mas o prémio deixa todos baralhados
01:36

13:12

13:12
Nem numa atividade natalícia há tréguas: Liliana provoca Leandro e este responde à letra
07:29

13:12

13:03
Marisa não contém a emoção ao falar dos filhos. Pedro faz-se de forte, mas 'quebra' logo a seguir
05:49

13:03

12:57
Fora da casa, Fábio entala Pedro e dá declarações polémicas: «Um monstro...»

Fora da casa, Fábio entala Pedro e dá declarações polémicas: «Um monstro...»

As fotografias mais secretas do amigo de Pedro. Assim é a amizade dos dois longe das câmaras

  • Secret Story
  • Hoje às 11:23
As fotografias mais secretas do amigo de Pedro. Assim é a amizade dos dois longe das câmaras - Big Brother
Pedro e Francisco partilham uma amizade cheia de cumplicidade. As fotografias mais secretas mostram como é a relação dos dois fora das câmaras.

A gala deste domingo trouxe até ao ecrã um rosto que rapidamente despertou a curiosidade do público: Francisco, amigo de Pedro e padrinho de um dos seus filhos. A sua presença não só emocionou o concorrente como também levou muitos espectadores a querer saber mais sobre quem é o homem que ocupa um lugar tão especial na sua vida.

Fora das câmaras, Pedro e Francisco mantêm uma amizade sólida, construída ao longo de muitos anos e marcada por momentos vividos longe da exposição mediática. As imagens mais reservadas dos dois revelam uma relação de grande cumplicidade, feita de apoio mútuo e partilha familiar.

Francisco Pereira tem 26 anos e segue uma carreira ligada ao desporto, trabalhando como treinador-adjunto de futebol. Atualmente integra a equipa técnica do Real SC, segundo o site ZeroZero. 

Francisco deixou palavras de incentivo a Pedro, mostrando orgulho e proximidade num momento importante do percurso do amigo. Agora, reunimos as fotografias mais secretas que mostram como é, afinal, a amizade entre os dois.

Percorra a galeria e veja as fotografias de Pedro com o amigo, que está a causar muito furor. 

Temas: Pedro Amigos

