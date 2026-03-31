As fotografias mais sensuais de Eva que estão a incendiar a internet

Tornou-se uma das concorrentes mais comentadas do Secret Story 10 e agora está novamente a dar que falar. Reunimos as fotografias mais sensuais de Eva que estão a conquistar os fãs e a incendiar as redes sociais.

Eva entrou no Secret Story 10 com um segredo explosivo e acabou por se tornar uma das figuras mais faladas da edição. Natural de Ovar e terapeuta da fala formada em Leiria, a concorrente ganhou rapidamente destaque depois de a relação de cinco anos com Diogo terminar dentro da casa.

O momento marcou a edição e transformou Eva numa das concorrentes mais comentadas do programa. A forma como lidou com a situação, sempre com calma e sem perder a postura, acabou por conquistar a empatia do público e fazer com que muitos fãs passassem a olhar para ela de forma diferente.

Mas há outro detalhe que também está a dar que falar fora da casa. As fotografias mais sensuais da concorrente têm circulado nas redes sociais e estão a surpreender quem a acompanha desde o início do reality show.

Reunimos algumas das imagens mais marcantes de Eva, fotografias que mostram um lado mais confiante e ousado da concorrente e que estão a conquistar cada vez mais fãs.

