As fotos falam por si. Veja como mudou José Moutinho, o comandante da 1ª Companhia

Ainda se lembra do comandante da Primeira Companhia? Veja como está hoje José Moutinho.

Em 2005, o País parou para ver um grupo inesperado de famosos transformar-se em recrutas na 1ª Companhia. O reality show contou com a participação de estrelas como José Castelo Branco, Diana Chaves, Alexandre Frota, Cristina Areia, entre outros, e ao comando desta tropa improvável estava José Moutinho, o militar responsável por os orientar e instruir.

Muitos rumores têm surgido sobre quem irá assumir o seu lugar na nova edição do reality da TVI, que estreia já em 2026, e o público não esconde a vontade de voltar a ver José Moutinho no formato. Ainda se lembra dele?