As fotos mais amorosas de sempre do filho de Maria Botelho Moniz

As imagens mais ternurentas de Vicente conquistam as redes

Vicente, filho de Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata, continua a derreter corações nas redes sociais. O pequeno, que fez dois anos em novembro do ano passado, surge frequentemente em fotografias partilhadas pelos pais, sempre em momentos de grande ternura e cumplicidade.

Entre abraços apertados, gargalhadas espontâneas e brincadeiras ao ar livre, as imagens revelam uma criança feliz e muito acarinhada. No seu segundo aniversário, as fotografias partilhadas mostraram um dia simples, mas cheio de amor, rodeado pela família.

Discretos quanto à vida privada, Maria e Pedro têm ainda assim partilhado alguns registos especiais do crescimento do filho — imagens que espelham a forte ligação familiar e encantam quem as acompanha.

