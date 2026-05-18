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As fotos mais apaixonadas de Cândido Pereira com a mulher que lhe roubou o coração há oito anos

As fotos mais apaixonadas de Cândido Pereira com a mulher que lhe roubou o coração há oito anos - Big Brother
Veja as imagens mais apaixonadas do casal que já está junto há oito anos.

Apesar de manter a vida pessoal longe dos holofotes, Cândido Pereira vai partilhando, de vez em quando, alguns dos momentos mais especiais ao lado da namorada, Filipa Ramos.

O comentador do Secret Story e a fotógrafa vivem uma relação sólida há cerca de oito anos, marcada pela cumplicidade e discrição.

Nas redes sociais, as imagens mostram instantes simples, sempre recheados de carinho. Entre sorrisos, abraços e declarações subtis, Cândido deixa evidente o amor profundo que sente por Filipa.

Ao longo dos anos, os seguidores têm acompanhado pequenos registos desta bonita história de amor. Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens mais apaixonadas do casal. 

Temas: Cândido Pereira Namorada Filipa Ramos

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