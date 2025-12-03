As fotos mais arrasadoras de Mafalda Diamond: estilo, viagens de sonho e muita descontração

Mafalda Diamond partilha novos registos que misturam estilo, viagens de sonho e momentos descontraídos, conquistando seguidores com a sua elegância natural.

Mafalda Diamond continua a dar que falar nas redes sociais. A ex-concorrente do Big Brother 2022 e do Dilema tem partilhado fotografias que revelam o seu lado mais elegante, aventureiro e descontraído, conquistando cada vez mais seguidores pela autenticidade.

Entre looks arrasadores, viagens cheias de cenários de cortar a respiração e momentos simples do dia a dia, Mafalda mostra-se sempre fiel ao seu estilo. Os seguidores não tardam a elogiar a ex-concorrente, que sabe como captar a atenção com naturalidade e carisma.

Nesta galeria, reunimos alguns dos registos mais marcantes da jovem, desde outfits de inspiração até fotografias que revelam o seu gosto por viajar e aproveitar a vida com leveza.

Percorra as imagens e deixe-se inspirar pelos momentos mais icónicos de Mafalda Diamond.