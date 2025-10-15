As fotos mais sensuais e ousadas de Flávia Vieira, ex-concorrente do SS

Veja as imagens mais sensuais de Flávia Vieira.

Ainda se lembra de Flávia Vieira, a ex-namorada de Bruno Savate que participou na quinta edição do Secret Story – Casa dos Segredos, em 2014?

Flávia tornou-se conhecida do grande público quando entrou no reality show que colocou frente a frente Bruno “Savate” e as suas ex-namoradas, um dos segredos mais comentados da edição.

Já passaram onze anos desde que entrou na casa mais vigiada do País, mas a antiga concorrente continua a dar que falar e a incendiar as redes sociais com a sua presença marcante.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens mais ousadas e sensuais de Flávia Vieira.