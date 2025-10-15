As fotos mais sensuais e ousadas de Flávia Vieira, ex-concorrente do SS

Ao Minuto

19:50
Vera chora e afirma que Inês mostrava interesse em si: «O que ela me transmitiu era igual ao que eu lhe transmiti» - Big Brother
06:38

Vera chora e afirma que Inês mostrava interesse em si: «O que ela me transmitiu era igual ao que eu lhe transmiti»

19:32
Dylan afirma que Liliana deixou o noivo e está a incentivar Vera a fazer o mesmo - Big Brother
04:48

Dylan afirma que Liliana deixou o noivo e está a incentivar Vera a fazer o mesmo

19:22
Marisa dá a entender que segredo de Pedro poderá estar ligado a Ana: «A facilidade em fazer massagens» - Big Brother
01:55

Marisa dá a entender que segredo de Pedro poderá estar ligado a Ana: «A facilidade em fazer massagens»

19:13
Liliana 'empurra' Vera para tentar algo com Inês, mesmo sabendo que a concorrente tem namorado fora da casa - Big Brother
01:00

Liliana 'empurra' Vera para tentar algo com Inês, mesmo sabendo que a concorrente tem namorado fora da casa

18:46
Vera declara sentimentos a Inês: «É complicado perceber que tem namorado» - Big Brother
03:25

Vera declara sentimentos a Inês: «É complicado perceber que tem namorado»

18:45
Inês revela a a Vera ter terminado um noivado antes de entrar na casa: «Não era a pessoa que eu queria» - Big Brother
03:25

Inês revela a a Vera ter terminado um noivado antes de entrar na casa: «Não era a pessoa que eu queria»

18:38
Rui decide não desistir do programa e Mariana fica aliviada: «Sentimentos à flor da pele...» - Big Brother
02:26

Rui decide não desistir do programa e Mariana fica aliviada: «Sentimentos à flor da pele...»

18:28
Afinal era missão: As escolhas polémicas de Leandro que mexeram com a casa - Big Brother
04:10

Afinal era missão: As escolhas polémicas de Leandro que mexeram com a casa

18:21
Amigas lá de fora, mas em ponto de rutura agora: Ana Cristina e Raquel em forte discussão - Big Brother
02:43

Amigas lá de fora, mas em ponto de rutura agora: Ana Cristina e Raquel em forte discussão

18:14
Ana acusa Fábio de 'tomar as dores de Liliana' ficam em intenso faz frente a frente: «És malandra» - Big Brother
03:20

Ana acusa Fábio de 'tomar as dores de Liliana' ficam em intenso faz frente a frente: «És malandra»

17:56
Pedro Jorge e Marisa em clima intenso: «Ontem gostei de te ver a tomar banho» - Big Brother
04:39

Pedro Jorge e Marisa em clima intenso: «Ontem gostei de te ver a tomar banho»

17:21
Bruna aconselha Inês após drama com Vera: «Ontem perdeste uma oportunidade para aparecer» - Big Brother
07:08

Bruna aconselha Inês após drama com Vera: «Ontem perdeste uma oportunidade para aparecer»

17:08
Liliana fortemente arrasada na sala das teorias: «Sorriso sínico (...) dá-me nojo (...) é oca» - Big Brother
02:21

Liliana fortemente arrasada na sala das teorias: «Sorriso sínico (...) dá-me nojo (...) é oca»

17:08
Dylan fala sobre o seu envolvimento com Vera e mostra arrependimento: «Devaneio mental» - Big Brother
02:07

Dylan fala sobre o seu envolvimento com Vera e mostra arrependimento: «Devaneio mental»

17:03
Concorrentes arrasam Vera e Liliana e Dylan não esconde revolta: «Canalha» - Big Brother
02:59

Concorrentes arrasam Vera e Liliana e Dylan não esconde revolta: «Canalha»

16:57
Na Sala das teorias, os concorrentes criticam a postura de Mariana: «Nula» - Big Brother
02:24

Na Sala das teorias, os concorrentes criticam a postura de Mariana: «Nula»

16:47
Dylan e Raquel apontam: «Não consigo imaginar a Mariana com o Rui (...) Ela está completamente apaixonada por ele» - Big Brother
02:01

Dylan e Raquel apontam: «Não consigo imaginar a Mariana com o Rui (...) Ela está completamente apaixonada por ele»

16:43
«Mentirosa compulsiva»: Sem dó nem piedade Dylan ataca Mariana - Big Brother
03:01

«Mentirosa compulsiva»: Sem dó nem piedade Dylan ataca Mariana

16:39
«Um milagre». Será este o segredo de Ana? Há quem acredite que sim - Big Brother
01:40

«Um milagre». Será este o segredo de Ana? Há quem acredite que sim

16:25
Terá o segredo de Joana a ver com Afonso Leitão? Os concorrentes não têm dúvidas - Big Brother
02:02

Terá o segredo de Joana a ver com Afonso Leitão? Os concorrentes não têm dúvidas

16:23
Sala das Teorias: Concorrentes pensam que o segredo de Vera é «Sou herdeira de uma grande fortuna» - Big Brother
01:29

Sala das Teorias: Concorrentes pensam que o segredo de Vera é «Sou herdeira de uma grande fortuna»

16:20
Sala das Teorias: Raquel e Bruno têm a mesma teoria para o segredo de Inês - Big Brother
01:27

Sala das Teorias: Raquel e Bruno têm a mesma teoria para o segredo de Inês

16:18
«O rei da cocada»: Liliana, Pedro Jorge e Marisa falam sobre Dylan - Big Brother
04:10

«O rei da cocada»: Liliana, Pedro Jorge e Marisa falam sobre Dylan

15:46
Marisa partilha pista com Pedro Jorge e Leandro intervém - Big Brother
03:25

Marisa partilha pista com Pedro Jorge e Leandro intervém

15:45
Avião para Pedro gera drama. Reação de Marisa deixa concorrente em fúria - Big Brother
02:02

Avião para Pedro gera drama. Reação de Marisa deixa concorrente em fúria

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

As fotos mais sensuais e ousadas de Flávia Vieira, ex-concorrente do SS

  • Secret Story
  • Hoje às 16:24
As fotos mais sensuais e ousadas de Flávia Vieira, ex-concorrente do SS - Big Brother
Veja as imagens mais sensuais de Flávia Vieira.

Ainda se lembra de Flávia Vieira, a ex-namorada de Bruno Savate que participou na quinta edição do Secret Story – Casa dos Segredos, em 2014?

Flávia tornou-se conhecida do grande público quando entrou no reality show que colocou frente a frente Bruno “Savate” e as suas ex-namoradas, um dos segredos mais comentados da edição.

Já passaram onze anos desde que entrou na casa mais vigiada do País, mas a antiga concorrente continua a dar que falar e a incendiar as redes sociais com a sua presença marcante.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens mais ousadas e sensuais de Flávia Vieira. 

 

Temas: Flávia Vieira Bruno Savate

Mais Fotos

De loiro a moreno: As imagens do antes e depois de Rui, concorrente do Secret Story 9

De loiro a moreno: As imagens do antes e depois de Rui, concorrente do Secret Story 9

Hoje às 14:58
Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

Ontem às 20:02
Maycon Douglas passa por situação inesperada. Saiba o que aconteceu

Maycon Douglas passa por situação inesperada. Saiba o que aconteceu

Ontem às 12:57
Dolores Aveiro: momentos ternurentos com Cristiano Ronaldo e a família

Dolores Aveiro: momentos ternurentos com Cristiano Ronaldo e a família

Ontem às 11:02
De queixo caído: a reação de Lídia ao descobrir o segredo mais bem guardado da casa

De queixo caído: a reação de Lídia ao descobrir o segredo mais bem guardado da casa

13 out, 10:12
O look elegante de Cristina Ferreira em mais uma gala do Secret Story

O look elegante de Cristina Ferreira em mais uma gala do Secret Story

12 out, 22:08
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

Avião de apoio a Pedro agita a casa: Esta foi a reação da esposa Marisa
01:27

Avião de apoio a Pedro agita a casa: Esta foi a reação da esposa Marisa

Hoje às 12:30
Em pleno direto: Zé, ex-noivo de Liliana, recebe convite inédito de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

Em pleno direto: Zé, ex-noivo de Liliana, recebe convite inédito de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

Hoje às 14:18
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

29 set, 00:03
Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

Ontem às 20:02
Avião para Pedro gera drama. Reação de Marisa deixa concorrente em fúria
02:02

Avião para Pedro gera drama. Reação de Marisa deixa concorrente em fúria

Hoje às 15:45
Ver Mais

Notícias

Presidente da República? Cristina Ferreira volta a ser desafiada e a reação é surpreendente

Presidente da República? Cristina Ferreira volta a ser desafiada e a reação é surpreendente

Há 1h e 27min
De luto: Luís Gonçalves despede-se de pessoa especial e emociona fãs com homenagem

De luto: Luís Gonçalves despede-se de pessoa especial e emociona fãs com homenagem

Há 3h e 11min
Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, derrete fãs com novas aventuras do filho

Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, derrete fãs com novas aventuras do filho

Hoje às 16:52
Graças a Catarina Miranda, Afonso Leitão conquista feito inacreditável

Graças a Catarina Miranda, Afonso Leitão conquista feito inacreditável

Hoje às 16:33
Ainda se lembra desta ex de Bruno Savate? 11 anos depois continua a ‘incendiar’ a Internet

Ainda se lembra desta ex de Bruno Savate? 11 anos depois continua a ‘incendiar’ a Internet

Hoje às 16:32
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

Ontem às 18:50
Liliana descontrola-se e chora compulsivamente a falar do Ex
00:42

Liliana descontrola-se e chora compulsivamente a falar do Ex

Ontem às 18:02
Marisa fica em lágrimas ao falar dos filhos. Veja a reação de Pedro Jorge
03:38

Marisa fica em lágrimas ao falar dos filhos. Veja a reação de Pedro Jorge

Ontem às 14:37
O derradeiro momento: Este foi o concorrente expulso do Secret Story
12:10

O derradeiro momento: Este foi o concorrente expulso do Secret Story

13 out, 00:17
As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana
04:37

As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana

9 out, 19:37
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

Ontem às 18:50
Acertou no segredo, mas falhou no concorrente: Este foi o segundo Botão dos Segredos do dia
02:57

Acertou no segredo, mas falhou no concorrente: Este foi o segundo Botão dos Segredos do dia

Ontem às 17:19
Fábio chama Bruna de «esfregona» e a resposta é implacável
04:36

Fábio chama Bruna de «esfregona» e a resposta é implacável

13 out, 09:10
Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»
03:02

Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»

13 out, 08:26
Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos
03:00

Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos

10 out, 08:31
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Sem papas na língua, Kina assume: "Fiz um lifting"

Sem papas na língua, Kina assume: "Fiz um lifting"

Há 1h e 57min
Daniela Santos aceita convite de conhecido cantor: "Tem tudo para dar certo"

Daniela Santos aceita convite de conhecido cantor: "Tem tudo para dar certo"

Hoje às 14:49
Bruna Gomes e Bernardo Sousa dão novo passo na relação e preparam-se para a chegada dos filhos

Bruna Gomes e Bernardo Sousa dão novo passo na relação e preparam-se para a chegada dos filhos

Hoje às 10:34
Jéssica Galhofas sofre duro revés: "Vai arrepender-se para todo o sempre"

Jéssica Galhofas sofre duro revés: "Vai arrepender-se para todo o sempre"

Hoje às 09:43
Kina revela qual dos filhos é mais parecido com a ex-concorrente do "Big Brother"

Kina revela qual dos filhos é mais parecido com a ex-concorrente do "Big Brother"

Hoje às 09:12
Ver Mais Outros Sites