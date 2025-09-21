As imagens apaixonadas de Francisco Monteiro e Barbara Parada nas férias

O destino tropical foi escolhido pelo casal para desfrutar de dias de sol, mar e experiências únicas, longe da azáfama do quotidiano. Nas redes sociais, tanto Francisco como Bárbara têm mostrado paisagens deslumbrantes, praias de areia branca e águas cristalinas, que se tornaram cenário perfeito para a escapadinha romântica.
A viagem tem gerado grande curiosidade entre os fãs, que acompanham cada partilha com entusiasmo. Entre mergulhos, passeios e registos a dois, o casal mostra-se mais unido do que nunca, aproveitando ao máximo as férias que prometem ficar na memória.