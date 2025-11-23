As imagens da casa de luxo de Flávio Furtado que estão a dar que falar

Flávio Furtado partilhou novos detalhes da sua casa numa publicação e surpreendeu os seguidores.

Flávio Furtado revelou nas redes sociais que terminou a transformação da sua casa, partilhando vários pormenores do ambiente que preparou. O apresentador mostrou fotografias com alguns detalhes da decoração natalícia e deixou a promessa de revelar mais nos próximos dias.

Num vídeo publicado, Flávio destacou ainda um elemento especial: a coroa decorativa que fez com as próprias mãos, gesto que deixou muitos seguidores impressionados. A partilha rapidamente gerou comentários elogiosos, com muitos a destacar o cuidado, o empenho e o toque pessoal que Flávio colocou em cada detalhe.