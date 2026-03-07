As imagens de que todos falam: Diogo quase revela a verdade com reação à teoria de Liliana sobre Eva

Veja as imagens do momento marcante.

Um momento inesperado marcou recentemente a casa do Secret Story 10. Liliana decidiu tentar descobrir o segredo de Eva e estava convencida de que a concorrente escondia a revelação: “Ainda sou virgem.”

A aposta acabou por sair completamente ao lado. O verdadeiro segredo de Eva é “Namoro há 5 anos com um concorrente da casa.” — Diogo. No entanto, ninguém dentro da casa sabe da relação.

Durante a tentativa de Liliana, Diogo quase deitou tudo a perder ao não conseguir conter o riso perante a teoria. Apesar do momento suspeito, o segredo do casal continua bem guardado… para já.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com o momento em que Diogo quase deitou tudo a perder.