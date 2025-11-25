As imagens do carro de luxo de ex-concorrente que está a deixar todos chocados

Joana regressou à gala do Secret Story 9 em grande estilo, exibindo um look sensual e um Mercedes-AMG GLE Coupé de luxo que deixou fãs e ex-concorrentes rendidos.

Duas semanas após a sua saída da Casa dos Segredos 9, Joana marcou presença na gala mais recente do reality show e não passou despercebida. A ex-concorrente chegou aos estúdios com um look arrojado e sensual, mas foi o seu carro de luxo que chamou ainda mais atenções: um Mercedes-AMG GLE Coupé, cujo modelo mais acessível ronda os 248 mil euros, quase o valor do prémio final do programa. Nas redes sociais, onde partilhou várias fotografias junto da viatura, Joana arrecadou uma onda de elogios de fãs e ex-concorrentes, que a apelidaram de “maravilhosa”, “poderosa” e “uma brasa”.