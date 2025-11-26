As imagens do choque. Foi assim que Bruno reagiu ao saber que Pedro e Marisa são casados

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados

A saída inesperada de Bruno do Secret Story deixou a casa em lágrimas e provocou uma grande reviravolta. Após comunicar a decisão de desistir e ser recebido por Cristina Ferreira, o concorrente viveu o maior choque da noite.

Cristina Ferreira contou a Bruno que Marisa e Pedro são casados e têm dois filhos em comum. E a reação do ex-futebolista foi de choque profundo.

A revelação deixou Bruno completamente incrédulo, incapaz de esconder a surpresa. Este é já um dos momentos mais impactantes desta edição da Casa dos Segredos.

