As imagens mais sensuais de Inês, a concorrente que está na mira de Dylan e Vera

Inês, a concorrente que conquistou Dylan e Vera, mostra o seu lado mais sensual em nova galeria de fotos. Veja aqui as imagens.

Inês tem dado que falar dentro da casa do Secret Story 9 — sobretudo pela relação com Dylan e Vera, concorrentes que já assumiram ter interesse na concorrente.

Fora do jogo, as redes sociais estão em alvoroço com este 'trio'. Nas redes sociais, Inês tem imagens com um olhar magnético e uma pose que mistura atitude e elegância — o mesmo magnetismo que a tornou uma das concorrentes mais desejadas da casa.



O triângulo amoroso tem dado que falar, e muitos telespectadores acreditam que é apenas uma questão de tempo até que os sentimentos venham completamente à tona. Agora, Vera já não está na casa e Dylan mostra-se cada vez mais próximo de Inês.