As imagens que não viu na TV. Catarina Miranda e Afonso Leitão muito cúmplices nos bastidores da TVI

11:26
Há dois segredos perto de serem revelados! Saiba quais são
10:15

Há dois segredos perto de serem revelados! Saiba quais são

11:07
Francisco Monteiro e Inês Morais reagem à desistência de Fábio Daniel
06:47

Francisco Monteiro e Inês Morais reagem à desistência de Fábio Daniel

11:00
Em menos de 24 horas na casa, Fábio Daniel causou discórdia entre os colegas! Veja as imagens da cadeira quente
04:34

Em menos de 24 horas na casa, Fábio Daniel causou discórdia entre os colegas! Veja as imagens da cadeira quente

10:57
«Espero que ela esteja solteira»: Fábio interessado numa concorrente
03:02

«Espero que ela esteja solteira»: Fábio interessado numa concorrente

10:42
Marisa Susana nomeia Ana e o motivo é surpreendente! Veja as imagens do desentendimento
02:50

Marisa Susana nomeia Ana e o motivo é surpreendente! Veja as imagens do desentendimento

10:36
Vera atraída por Dylan? «Somos mesmo iguais»
03:24

Vera atraída por Dylan? «Somos mesmo iguais»

10:30
Clima no ar? Vera e Dylan mais próximos que nunca e já falam num anel
03:28

Clima no ar? Vera e Dylan mais próximos que nunca e já falam num anel

10:24
Hilariante! Sandro arrasa de vestido e saltos altos
03:32

Hilariante! Sandro arrasa de vestido e saltos altos

10:24
Ana afetada com as nomeações? «Vocês é que sabem aquilo que sentem...»
10:07

Ana afetada com as nomeações? «Vocês é que sabem aquilo que sentem...»

09:55
Após desistência, Cristina Ferreira emociona Internet com palavras sentidas: «É um extraordinário filho»

Após desistência, Cristina Ferreira emociona Internet com palavras sentidas: «É um extraordinário filho»

09:55
Vera para Dylan: «Eu sei o teu segredo»
08:14

Vera para Dylan: «Eu sei o teu segredo»

09:42
Desacordo depois das nomeações? Veja a conversa entre Fábio e Bruno Miguel
09:10

Desacordo depois das nomeações? Veja a conversa entre Fábio e Bruno Miguel

09:39
Em poucas horas já há uma desistência no Secret Story. E o motivo comoveu o País

Em poucas horas já há uma desistência no Secret Story. E o motivo comoveu o País

09:16
Este concorrente do Secret Story já conheceu e privou com Ronaldinho Gaúcho

Este concorrente do Secret Story já conheceu e privou com Ronaldinho Gaúcho

22:43
Nova ronda de nomeações: Veja quem são os nomeados oficiais da semana
14:19

Nova ronda de nomeações: Veja quem são os nomeados oficiais da semana

22:39
Após desistir, Fábio Daniel deixa uma última mensagem a todos os concorrentes e inclui um tutorial
03:07

Após desistir, Fábio Daniel deixa uma última mensagem a todos os concorrentes e inclui um tutorial

22:28
«Se a conversa não me interessa, vou-me embora»: Bruna começa já a rejeitar colegas?
02:28

«Se a conversa não me interessa, vou-me embora»: Bruna começa já a rejeitar colegas?

22:13
A mensagem comovente de Cristina Ferreira para Fábio Daniel: «Não há dinheiro que possa pagar uma ausência que dói»
02:09

A mensagem comovente de Cristina Ferreira para Fábio Daniel: «Não há dinheiro que possa pagar uma ausência que dói»

22:03
«Vivi em pobreza extrema, numa casa com ratos e cobras»: Está revelado de quem é este segredo
03:28

«Vivi em pobreza extrema, numa casa com ratos e cobras»: Está revelado de quem é este segredo

22:01
«Como é que uma pessoa desiste em menos de 24 horas?»: Cristina Ferreira reage a decisão de Fábio Daniel
01:37

«Como é que uma pessoa desiste em menos de 24 horas?»: Cristina Ferreira reage a decisão de Fábio Daniel

21:56
É oficial: Prestes a desistir, Fábio Daniel coloca as cartas na mesa e explica a razão
03:26

É oficial: Prestes a desistir, Fábio Daniel coloca as cartas na mesa e explica a razão

21:33
«Eu interessei-me genuinamente por ela, mas da parte dela acho que é...»: Dylan expõe o que sente
01:48

«Eu interessei-me genuinamente por ela, mas da parte dela acho que é...»: Dylan expõe o que sente

21:19
«Senti ali alguma coisa (...) Ela faz mesmo o meu estilo»: Fábio já tem alvo amoroso?
03:25

«Senti ali alguma coisa (...) Ela faz mesmo o meu estilo»: Fábio já tem alvo amoroso?

20:00
No primeiro acordar da casa, há espaço para uma dança bem sensual a dois...
02:23

No primeiro acordar da casa, há espaço para uma dança bem sensual a dois...

19:55
«Vou embora (...) eu não estou confortável»: Concorrente está de saída do Secret Story?
03:24

«Vou embora (...) eu não estou confortável»: Concorrente está de saída do Secret Story?

As imagens que não viu na TV. Catarina Miranda e Afonso Leitão muito cúmplices nos bastidores da TVI

  • Secret Story
  • Há 38 min
As imagens que não viu na TV. Catarina Miranda e Afonso Leitão muito cúmplices nos bastidores da TVI
Catarina Miranda deu a primeira entrevista após ficar em segundo lugar no Big Brother Verão. E nós mostramos as imagens que não viu na TV

Catarina Miranda está esta manhã no Dois às 10, da TVI, a dar a primeira grande entrevista depois de ficar em segundo lugar na final do Big Brother Verão. E a finalista não veio sozinha até aos estúdios.

Veio acompanhada por Afonso Leitão, com quem construiu uma relação de cumplicidade dentro da casa. Aliás esta ligação marcou todo o programa, dado que Jéssica Vieira, ex-namorada de Afonso, também estava na casa, assim como Daniela Santos, que também teve um relacionamento amoroso com o ex-paraquedista.

Catarina Miranda chegou aos estúdios da TVI acompanhada por Afonso, demostrando que o concorrente continua a apoiar a  amiga especial mesmo após o fim do programa. Contudo, o casal continua por esclarecer se os dois são apenas amigos ou se há algo mais.

Certo é que Afonso e Miranda tiveram o famoso jantar de hambúrgueres logo após o fim do programa e o ex-paraquedista já esteve em Almeirim, na terra natal da chef de cozinha.

Percorra a galeria e veja as imagens de Catarina Miranda e Afonso Leitão nos bastidores da TVI.

Temas: Catarina Miranda Afonso Leitão

