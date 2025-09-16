As imagens que não viu na TV. Catarina Miranda e Afonso Leitão muito cúmplices nos bastidores da TVI

Catarina Miranda deu a primeira entrevista após ficar em segundo lugar no Big Brother Verão. E nós mostramos as imagens que não viu na TV

Catarina Miranda está esta manhã no Dois às 10, da TVI, a dar a primeira grande entrevista depois de ficar em segundo lugar na final do Big Brother Verão. E a finalista não veio sozinha até aos estúdios.

Veio acompanhada por Afonso Leitão, com quem construiu uma relação de cumplicidade dentro da casa. Aliás esta ligação marcou todo o programa, dado que Jéssica Vieira, ex-namorada de Afonso, também estava na casa, assim como Daniela Santos, que também teve um relacionamento amoroso com o ex-paraquedista.

Catarina Miranda chegou aos estúdios da TVI acompanhada por Afonso, demostrando que o concorrente continua a apoiar a amiga especial mesmo após o fim do programa. Contudo, o casal continua por esclarecer se os dois são apenas amigos ou se há algo mais.

Certo é que Afonso e Miranda tiveram o famoso jantar de hambúrgueres logo após o fim do programa e o ex-paraquedista já esteve em Almeirim, na terra natal da chef de cozinha.

Percorra a galeria e veja as imagens de Catarina Miranda e Afonso Leitão nos bastidores da TVI.