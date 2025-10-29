As imagens que todos querem ver: Bruno ‘perde a cabeça’ com Marisa Susana por causa de... farinha

Veja as imagens do momento de grande tensão.

O ambiente no Secret Story 9 aqueceu com um confronto tenso entre Bruno e Marisa Susana, que acabou por gerar grande agitação dentro da casa.

Tudo começou porque Marisa Susana quis usar a farinha que supostamente pertencia ao grupo de Bruno e ele não gostou e dirigiu-se à colega para lhe tirar o alimento.

Entre provocações e acusações, o tom subiu e o episódio tornou-se viral nas redes sociais, com muitos a criticarem o comportamento de Bruno e outros as provocações de Marisa Susana.

